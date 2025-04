Nichelino: prova a rifarsi il guardaroba gratis, ma viene scoperta e denunciata

Ha tentato di rifarsi il guardaroba, come regalo di Pasqua anticipato, ma è stata scoperta e denunciata. E' avvenuto nel fine settima appena trascorso a Nichelino, in un noto ipermercato della città.

Donna già nota alle forze dell'ordine

La donna, nota alle forze dell’ordine per reati simili che l'avevano vista protagonista nel recente passato, è entrata nel punto vendita e ha prelevato una quindicina di capo di abbigliamento, per un valore di alcune centinaia di euro. Poi si è diretta verso i camerini, per cercare di togliere le etichette e l'antitaccheggio, puntando poi ad uscire dalla cassa senza acquisti, come se nulla fosse.

Fermata, identificata e denunciata

Il suo fare sospetto, però, è stato notato dal personale, che ha subito allertato la vigilanza interna, che l'ha bloccata prima che uscisse dall'ipermercato. A quel punto sono stati chiamati ad intervenire i carabinieri, che hanno fermato e identificato la donna: per lei è scattata una denuncia, con la merce recuperata e riportata al suo posto.