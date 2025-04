Scippa una ragazza strappandole il cellulare e scappando in bici: due passanti lo bloccano. Arrestato un 35enne marocchino

Ha scippato una ragazza strappandole di mano uno smartphone dopo averla avvicinata in bicicletta, ma il piano non ha funzionato e l'uomo - un cittadino marocchino di 35 anni - è stato prima intercettato e bloccato da alcuni passanti e quindi arrestato dalla Polizia con la scusa di furto aggravato. Per lui, anche una denuncia per ricettazione.

E' successo nei giorni scorsi quando una ragazza di circa 20 anni, a pomeriggio inoltrato, si trovava nei pressi di un locale in corso Moncalieri. Per contattare gli amici, che avrebbero dovuto raggiungerla a breve, ha estratto il cellulare. Pochi istanti e l'uomo, arrivando a bordo della bicicletta, glielo ha strappato di mano per poi fuggire via pedalando velocemente.

La scena però non è sfuggita a due passanti, padre e figlio, che hanno soccorso la ragazza in lacrime. Sono riusciti a fermare poco distante il ladro e hanno chiamato il 112.

A seguito dell’intervento di una pattuglia delle Volanti, addosso al soggetto è stato trovato anche un secondo cellulare, con ogni probabilità rubato: il proprietario è stato rintracciato e il telefono riconsegnato.