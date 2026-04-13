Messer Tulipano: nuovi appuntamenti per la mostra Solofiori

Il fiore è stato nei secoli, ed è ancora oggi, soggetto ispiratore di tanta arte. Rendere eterna la bellezza breve dei fiori è il tema della mostra SOLOFIORI a cura di Marcella Pralormo che porterà alla XXVI edizione di Messer Tulipano 19 artisti che lavorano in Piemonte.

Saranno esposte opere di: Stefano Allisiardi, Matteo Baracco, Giulia Berra, Lorenzo Dotti, Stefano Faravelli, Octavio Floreal, Paolo Galetto, Carlo Galfione, Francesca Garelli, Silvia Gariglio, Daniele Gay, Alberto Gioiello, Cristina Girard, Anna Lequio, Ada Mascolo, Camilla Merletti (Operamia), Anna Regge, Salvatore Vigiano e Mario Saroldi.

Il comune denominatore sono i fiori e tutte le tematiche che gravitano intorno al loro mondo: la salvaguardia della natura, la cosmesi, i dipinti ad olio e acquerello, in resina, su capi e tappeti.

La mostra sarà visitabile nell’Orangerie per tutta la durata di Messer Tulipano (dal 28 marzo al 26 aprile 2026) con i workshop in allegato a questa email.



