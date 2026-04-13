È scattato il conto alla rovescia per la 93esima edizione della Sagra dell’Asparago di Santena, la prima con il marchio di Qualità assegnato dall’Unpli (Unione nazionale delle pro loco d’Italia) e in programma dal 15 al 24 maggio nel centro città.

Le temperature particolarmente miti degli ultimi giorni hanno favorito i primi germogli e le cucine di ristoranti, bar e trattorie della cittadina che ospita villa e tomba di Cavour hanno cominciato a proporre piatti a base di asparagi.

In piazza Martiri i palchi quest’anno saranno due: quello principale della manifestazione (chiamato Asparago Live), sul quale si esibiranno gli artisti e le band che animeranno tutte e dieci le serate di eventi gratuiti in programma da venerdì 15 a domenica 24 maggio.

Il palco più piccolo, coperto, dove si svolgeranno conferenze, incontri a tema e show cooking (l’Asparago Lab) e naturalmente il PalAsparago, la grande tensostruttura sotto cui si potrà gustare il pregiatissimo germoglio sotto forma di antipasti, primi, secondi e dolci.

Infine, in piazza Visconti Venosta, di fronte a Villa Cavour, ci sarà il Villaggio dell’asparago con i banchetti per la vendita da parte dei produttori locali