Akai Ito, a Stupinigi torna l’evento per gli amanti delle razze nipponiche

Dopo il successo della prima edizione, torna a Torino “Akai Ito”, il ciclo di incontri dedicato agli amanti delle razze canine giapponesi. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026 nella suggestiva cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico piemontese.

Ritrovo di appassionati

L’iniziativa, sponsorizzata ufficialmente da One Pet nel ruolo di partner tecnico, punta a riunire proprietari, appassionati e curiosi in un contesto che unisce cinofilia e cultura. Il format “Akai Ito” - espressione giapponese che richiama il “filo rosso del destino” - nasce proprio con l’obiettivo di creare connessioni tra persone accomunate dall’amore per queste razze, sempre più diffuse anche in Italia.

L'appuntamento

L’incontro si svolgerà dalle ore 15 alle 16 e sarà aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il mondo dei cani giapponesi, confrontarsi con altri appassionati e vivere un momento di condivisione in un ambiente unico.

La scelta della Palazzina di Caccia di Stupinigi non è casuale: patrimonio Unesco e simbolo dell’architettura barocca sabauda, rappresenta una cornice ideale per eventi che uniscono eleganza, natura e tradizione. Proprio questo connubio rende “Akai Ito” un appuntamento capace di distinguersi nel panorama locale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 011.076 0189 e 340.5819849. Non solo un evento, ma un’occasione per vivere un pomeriggio diverso, tra cultura, passione e amore per gli animali.