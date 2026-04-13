Fratelli d’Italia, a Green Pea la stato maggiore piemontese per incontrare Arianna Meloni

La cornice del Green Pea per archiviare bistecche e forchette. Fratelli d’Italia si è data appuntamento questo pomeriggio in piena zona Lingotto per fare il punto della situazione, a livello regionale.

Chiamata a mettere ordine

A fare ordine, in particolare, è stata chiamata Arianna Meloni. La sorella della premier è capo della segreteria politica del partito che guida il Governo. Ma le scosse, da Roma, sono arrivate con forza anche in Piemonte, con le dimissioni della Vicepresidente regionale, Elena Chiorino, come apice.

Anche la neo assessora Cameroni

Tra i volti noti, ordinatamente in fila sotto la pioggia battente, il consigliere regionale Roberto Ravello e l’assessora regionale a Sport e Pari opportunità, Marina Chiarelli. Si fa notare anche la neo assessora all’Istruzione, Daniela Cameroni.

Il richiamo alle responsabilità

Il richiamo alla responsabilità di ciascuno nei propri ruoli e l’invito a continuare con la politica militante . Sarebbero queste le principali sollecitazioni di Arianna Meloni, secondo quando riferito da alcuni dei circa 300 amministratori di FdI di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che questo pomeriggio a Torino hanno partecipato a un incontro al quale sono intervenuti anche parlamentari, assessori e consiglieri regionali. Presenti anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro e l’ex vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

A quanto si e’ appreso, nelle circa tre di confronto svoltosi a porte chiuse, sarebbero stati almeno una trentina di interventi in particolare degli amministratori dei comuni piu’ piccoli che si sarebbero concentrati sulle esigenze dei singoli territori, poi le conclusioni affidate ad Arianna Meloni. “È stato un momento importante di confronto nel quale Arianna Meloni ha ascoltato le voci di tutti”, ha detto il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan lasciando la sede dell’incontro e il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha aggiunto: “ ci siamo confrontati in un clima molto costruttivo, il partito è forte e riparte con piena convinzione dei propri mezzi”. Di “clima ottimo” ha parlato anche il vicepresidente del Piemonte, Maurizio Marrone.