Festa della Liberazione: tutti gli appuntamenti organizzati a Nichelino

La Città di Nichelino celebra, come di consueto, la Festa della Liberazione con diversi eventi e appuntamenti. Lo slogan scelto è "25 aprile 2026, 81 anni di Libertà".

Le celebrazioni del 25 Aprile

ORE 9 RITROVO presso il Centro Sociale “ N. Grosa” via Galimberti 3

ORE 9.15 CORTEO: via Galimberti – via Torino – via I Maggio, con deposizione corona davanti alle lapidi presso sede Circolo ARCI “Primo Maggio”, via S. Francesco d’Assisi – Deposizione di corone d’alloro presso il monumento ai caduti nichelinesi delle guerre e presso la lapide dei deportati di Nichelino, in Piazza Martiri della Libertà.

ORE 10 S. MESSA presso la Parrocchia SS. Trinità (Chiesa Antica).

In piazza G. Barile ricordo della Resistenza nichelinese a cura del Gruppo Officine della Memoria.

ORE 11.10 CORTEO: piazza G. Di Vittorio – via Torino – via Vittorio Veneto – Giardino della Resistenza. Qui, con la Banda Musicale civica “Giacomo Puccini”, intervento dell’ANPI Sezione di Nichelino e dell’amministrazione comunale; testimonianze dei giovani che hanno partecipato al “Treno della Memoria”; lettura dei nomi dei caduti e deposizione della corona d’alloro davanti al “Monumento dei Partigiani Caduti per la Libertà”.

Sul Canale YOUTUBE ANPI NICHELINO sono disponibili le testimonianze degli ultimi partigiani nichelinesi, raccolte nelle toccanti interviste realizzate dall’ANPI Nichelino.

Gli altri eventi in programma

23 aprile ore 18 presso la Biblioteca civica Arpino - via A. Azzolina 4

Inaugurazione della Festa del Libro e della Lettura, con i saluti del Sindaco Giampiero Tolardo e dell'Assessore alle Pari Opportunità Alessandro Azzolina.

Davide Mattiello presenta il libro "L'antifascista geniale. Il coraggio di Piero Gobetti". Modera Michele Pansini.

Saranno presenti il Presidente A.N.P.I Comitato provinciale di Torino Nino Boeti e una delegazione A.N.P.I Nichelino.

24, 25 e 26 aprile a Paesana (CN) - Quinto Campeggio della Liberazione con workshop, musica e sentieri partigiani, a cura Associazione Spostiamo Mari e Monti, promosso dal Consorzio delle ONG Piemontesi e co-finanziato da Unione Europea e Regione Piemonte.

26 aprile ore 9 - Sulle tracce dei caduti della Resistenza nichelinese - PAESANA CERIMONIA ISTITUZIONALE, la partecipazione è estesa ai cittadini di Nichelino, con deposizione della corona d’alloro e corteo per le vie di Paesana, con intervento delle autorità di Paesana e dell’ANPI. Per informazioni: anpinichelino@libero.it

25 aprile ore 21 “Memorie di Resistenza”con il divulgatore storico Giacomo Panozzo e recitazione di monologhi a tema.

Salone della Croce Rossa Italiana – via Damiano Chiesa 10, Nichelino - a cura di Associazione IDEA.

28 aprile -3 maggio - "Torino 1946 - 2026. Ottant'anni dal primo voto delle donne"- Mostra fotografica a cura di Città Metropolitana di Torino. Sala Mattei del Palazzo Comunale – piazza G. Di Vittorio, a cura della Città Metropolitana di Torino. Inaugurazione martedì 28 aprile alle 18.

9 MAGGIO in occasione della ricorrenza della LIBERAZIONE DEL LAGER DI MAUTHAUSEN (5 maggio 1945)

ORE 9.30 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE CARCERI “LE NUOVE” DI TORINO – NUOVO ITINERARIO SACRO & PROFANO- a cura dei volontari del Gruppo Officine della Memoria e del Direttore del Museo.

Il percorso si snoda all'interno del braccio centrale della struttura, proponendo ai visitatori un'esperienza particolare, dalla spiritualità della Chiesa Centrale con i relativi Cubicoli, alla “diabolica” architettura attraverso percorsi nascosti.

Ritrovo davanti all’ingresso del Museo. Costo € 5 (gratuito per i possessori della Carta Abbonamento Musei).

Informazioni e prenotazioni: Libreria “Il Cammello” Via Stupinigi, 4 Nichelino email: ilcammellolibreria@gmail.com

COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE E DELL’INTERNAMENTO MILITARE, in Piazza Martiri della Libertà.

Interverranno l’Amministrazione Comunale, il Direttore del Museo delle carceri Le Nuove di Torino, il Gruppo Officine della Memoria.

Il programma prevede la lettura del Giuramento di Mauthausen e dei nomi degli ex deportati nichelinesi; letture e testimonianze/riflessioni dei partecipanti, la deposizione della corona d’alloro.

Con la partecipazione della Banda musicale civica “Giacomo Puccini”.

ORE 17 INAUGURAZIONE TARGA COMMEMORATIVA dedicata a Emanuel Segre, cittadino emerito benefattore della Città di Nichelino, presso il Palazzo Comunale di piazza G. Di Vittorio 1. Interventi delle Autorità cittadine e del Gruppo Officine della Memoria.