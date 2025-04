Sgombero per i camper abusivi davanti alla parrocchia del Redentore

E' stato liberato nella giornata di giovedì 17 aprile, grazie a un provvidenziale intervento della polizia municipale, il piazzale davanti alla parrocchia del Redentore, in piazza Livio Bianco. Trasformatosi, per qualche mese, in un accampamento nomade. Un blitz in piena regola che ha messo la parola fine a una delle principali preoccupazioni del quartiere Mirafiori, sceso in strada a marzo con un nuovo comitato per contestare le occupazioni a macchia di leopardo dei camper e il crescente degrado.

La promessa

Alcuni camper, lo scorso gennaio, avevano lasciato i parcheggi di corso Tazzoli, davanti alle case popolari, per spostarsi soltanto di qualche isolato. Trovando una nuova casa nei pressi della parrocchia e di una bocciofila abbandonata. Uno trasloco forzato, per via della presenza delle Universiadi. "Come promesso dalla Città nel corso di una commissione a tema, abbiamo risolto una questione che il quartiere chiedeva da tempo - ha precisato il consigliere comunale del Pd, Vincenzo Camarda -. Un’ottima risposta in ambito sociale, ringraziamo i patti di rete che si stanno costituendo sulla piazza e che avranno un forte impatto sulla zona".

Il patto

In futuro, per l'appunto, si punterà su tutto sul patto di collaborazione "Per abitare Mirafiori" chiamato a dare nuova vita a piazza Livio Bianco, alle piastre sportive di via Dina, all'ex centro Lilliput e all'area verde dell'ex bocciofila abbandonata di corso Siracusa.

L'accordo riguarderà la Città di Torino e Asc Sportidea-Caleidos, Fondazione Cascina Roccafranca, parrocchia Gesù Redentore, l'associazione Progetto al femminile, Vivere Mirafiori Ets e cooperativa sociale Educazione progetto.

Ad essere interessati dal progetto saranno tutti i beni che gravitano attorno a piazza Livio Bianco. Cominciando dall'area verde dell'ex bocciofila di corso Siracusa 209 (su quest'ultima è attivo un bando di concessione pluriennale) e continuando con l’ex centro Ragazzi Lilliput di via Carlo del Prete 83, che si cercherà di recuperare dopo 5 anni di chiusura. E poi ci sono le piastre sportive di pallavolo e pallacanestro dell’isola pedonale di piazza Livio Bianco. Allo stato attuale semi-distrutte.