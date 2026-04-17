Con un’installazione misteriosa e il ritorno della moda, Vigone si prepara per Vigoflor

Due giorni di fiera florovivaistica, mostre, raduni e premiazioni. Domani, sabato 18, e domenica 19 aprile, il centro di Vigone ospita gli allestimenti floreali e i visitatori della mostra mercato regionale Vigoflor, organizzata dalla Pro loco. “Vigoflor non è solo una fiera: è una festa colorata e piacevole, pensata per invogliare le persone a rimanere in paese per tutto il giorno e per coinvolgere un pubblico di tutte le età” spiega Paola Salvai, presidente dell’associazione.

Nel programma di iniziative tornano gli appuntamenti classici come le mostre e Vigoart, ma ci sono anche delle novità come l’installazione a sorpresa: “È stata realizzata dal gruppo ‘Il filo amico’ e verrà posizionata in un punto del paese che non sveliamo ancora” aggiunge Salvai.

Fiori e arte: il via alla fiera

La fiera parte domani mattina con l’accoglienza agli artisti della quinta edizione di Vigoart, l’estemporanea di pittura e acquerello. L’appuntamento è alle 8 alla chiesa di San Bernardino in piazza Cardinal Boetto.

Dalle 10 sarà visitabile l’area florovivaistica che rimarrà allestita per i due giorni. Il percorso tra i banchi delle aziende agricole e florovivaistiche, tra i lavori creativi, gli attrezzi e gli arredi da giardino, si snoderà tra piazza Cardinal Boetto, via Umberto I e piazza Clemente Corte. Alla stessa ora verranno aperte le porte delle mostre allestite negli edifici storici del paese. L’ex confraternita del Gesù di piazza Baretta ospiterà la mostra frutto del lavoro degli alunni delle scuole di Vigone e Cercenasco: ‘La natura vista con gli occhi e il cuore dei bambini’. Sempre nell’ex chiesa, Maurilio Pagnone e Carla De Mattei esporranno le loro opere dedicate alle ‘Immagini dalla mente’. Il Museo del cavallo di piazza Vittorio Emanuele II sarà invece sede della mostra ‘L’attesa: un viaggio sospeso nel tempo’ che ha coinvolto i centri diurni di Torre Pellice e Vigone e dell’esposizione di bonsai curata dal Bonsai club di Rivalta che sarà visitabile dalle 15. In via Umberto I 7, la biblioteca Luisia aprirà le porte per una mostra dedicata ai suoi 150 anni e alla storia del libro attraverso i capilettera. Nell’ex Ghiacciaia di piazza Clemente Corte sarà invece possibile scoprire le dieci immagini selezionate tra quelle che hanno partecipato al concorso di ScattiamoPro dedicato al cielo.

Un sabato tra vasi, ‘ciceroni’ e spettacoli

Sono numerose le iniziative proposte nella giornata di domani. In piazza Baretta i giovani della Pro loco Junior accoglieranno chi vorrà partecipare al concorso di vasi decorati in modo creativo. Alle 11, al centro sportivo (accanto al campo da basket) verrà inaugurato lo ‘Skill park’, il percorso ciclistico ludico e didattico. Per pranzo via Umberto I ospiterà il ‘Fast flower food’ con il menù da asporto preparato dai giovani della Pro loco.

Nel pomeriggio sarà possibile partecipare alle letture ad alta voce e ai laboratori della biblioteca Luisia (dalle 14) e ai giochi per bambini nel prato di piazza Clemente Corte (dalle 15), organizzati dagli animatori dell’oratorio. Nei viali di piazza Vittorio Emanuele II ci sarà invece il battesimo della sella a partire dalle 15.

Quel giorno i cittadini vigonesi offriranno delle visite guidate dedicata alla storia, all’arte e agli aneddoti del paese. “Sono tutti volontari che si sono preparati nei mesi scorsi per fare da ‘cicerone’ – spiega Salvai –. Hanno predisposto dei percorsi un po’ diversi da solito, introducendo un tour alle Panchine d’artista. Inoltre, per la prima volta, si potrà visitare la cappella di Sant’Antonio”. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 329 9422427 (Patrizia).

Sabato pomeriggio tornerà a esibirsi in paese il corpo di ballo Black Fedora, dopo l’esperienza al Vigone’s Got Talent 2025 con un un tributo a Michael Jackson in piazza Clemente Corte, alle 15,30 e alle 17. Alle 17 in chiesa di San Bernardino inizierà la premiazione dei vincitori di Vigoart e l’esposizione dei quadri realizzati.

Dall’uncinetto alla moda, passando per i motori d’epoca

Domenica mattina riaprirà l’area espositiva florovivaistica e le mostre. Quella sarà anche la giornata della seconda edizione del raduno di appassionate di uncinetto ‘Un filo tira l’altro’, organizzato dal gruppo ‘Il filo amico’ all’oratorio di via Fiochetto 18 dalle 9. L’area verde dei viali di piazza Clemente Corte ospiterà invece il raduno di auto e moto d’epoca con mercatino vintage di ricambi a partire dalle 9,30. Si potrà pranzare in fiera: in via Umberto I 9 ci sarà il ‘Pasta Party’ organizzato dalla Pro loco e Pro loco junior.

Alle 15 in piazza Palazzo civico si potrà assistere al ritorno della sfilata di moda: “Torna dopo un anno di sospensione, organizzata dall’associazione commercianti – annuncia Salvai –. Ancora una volta alcuni negozi del paese si mettono in gioco, coinvolgendo anche i propri clienti”.

In piazza Palazzo civico ci sarà spazio anche per i giochi in legno mentre in via Umberto I si esibirà un artista di strada del gruppo Fratelli Ochner.

Durante il pomeriggio la Pro loco preparerà i gofri e sarà possibile assistere all’esibizione del coro di voci bianche ‘Corofilla’ e al tributo a Elvis Presley.

La conclusione dei due giorni di fiera è prevista per le 18,15 con una cerimonia all’ex confraternita del Gesù con premiazione delle scuole che hanno partecipato a Vigoflor con la mostra e del concorso della Pro loco Junior dedicato ai vasi decorati.