Quando la droga è una questione di famiglia: padre e figlio arrestati a Rivarolo per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio

Hashish e marijuana come scomodi "coinquilini": ecco cos'hanno trovato i carabinieri di Rivarolo Canavese nella casa in cui abitano un uomo di 52 anni e il figlio, ancora diciassettenne. A smascherarli, durante una perquisizione, il fiuto del cane Johnny, pastore tedesco in forza al nucleo cinofili di Volpiano, che ha scoperto la presenza di una grossa quantità di droga all'interno dell'appartamento. In particolare, si tratta di 6 etti di hashish e quasi un etto di marijuana. Trovati anche 1430 euro in contanti, sequestrati.

Sia il padre che il figlio sono stati arrestati con l'accusa di “detenzione ai fini di spaccio”.



Ma nemmeno 20 giorni prima un episodio simile si era verificato a Feletto: ancora una volta il fiuto dei cani e ancora una volta la perquisizione di un alloggio avevano portato alla luce - con l'arresto di un uomo di 52 anni - 156 grammi di cocaina e 16 grammi di hashish, già suddivise in dosi, insieme a circa 7.000 euro in contanti. In casa con l'uomo c'era anche il figlio che, alla vista delle forze dell'ordine, è scappato dal balcone al primo piano dell'edificio. Il padre è finito in manette mentre il ragazzo è stato denunciato per possesso di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale.