Nuova segnaletica e un cordolo per proteggere le bici, si completa la ciclabile di via Nizza [FOTO]

E' alle battute finali il cantiere della pista ciclabile di via Nizza, nell'ultimo lotto Sommariva-Valenza (a due passi dal grattacielo della Regione Piemonte). Già tracciata la segnaletica orizzontale che vede novità per i parcheggi, diminuiti di una ventina di posti rispetto a prima, una mini-corsia per permettere agli automobilisti di scendere dai mezzi e poi il classico tracciato per le due ruote. Che in un punto devia da destra verso sinistra, e viceversa, per via della presenza del dehor di un bar. Dopo via Sommariva, inoltre, verrà rimossa l'attuale transenna che chiaramente oggi rappresenta un ostacolo per le bici.

Il cordolo e la segnaletica

All’altezza di via Passo Buole, inoltre, grazie a una interlocuzione con gli ultimi concessionari, è stato rimosso il dehors abbandonato. Mentre nei pressi della fermata della metropolitana "Italia '61" è stato creato un grosso cordolo che permette ai ciclisti di viaggiare in sicurezza. E alle auto di non invadere la corsia. "Una richiesta molto importante, quest'ultima, arrivata proprio dalla Circoscrizione" spiegano il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi. Andrà ultimata ancora la segnaletica verticale mentre verrà inserito un nuovo semaforo all'imbocco del parcheggio pertinenziale della Regione (ancora chiuso al pubblico), per regolamentare il traffico della zona considerando la presenza del sottopasso del Lingotto e della stessa via Nizza.

L'ultimo step

La chiusura dei cantieri garantirà un unico grande viaggio in bici da Torino Porta Nuova a piazza Bengasi, eccezion fatta per l'anello ciclabile di piazza Carducci i cui lavori dovrebbero partire entro fine maggio - come emerso in un recente sopralluogo della Circoscrizione 8 - con la rimozione delle barriere in cemento. E a 7 anni dall'inaugurazione del primo lotto “Vittorio Emanuele II- Bramante” verrà messa finalmente la parola fine. "In questo modo il tracciato potrà davvero dirsi completo - concludono Miano e Loi -, permettendo ai due lati di via Nizza di ricongiungersi, in linea di massima, entro settembre".

I parcheggi

Nonostante la novità su corso Caduti sul Lavoro resta da risolvere la questione parcheggi, ormai pochi in una zona che conta il grattacielo della Regione, il centro Lingotto con tutti i suoi eventi e ovviamente i residenti. Una boccata d'ossigeno potrebbe portarla, senza ombra di dubbio, il parcheggio sotterraneo della Regione Piemonte. Quando aprirà.