Festa di via Nizza: una domenica senza auto tra bancarelle e aperitivi

Domenica 19 aprile 2026, dalle ore 9 alle 19, via Nizza, nel tratto compreso tra via Valperga Caluso e corso Dante, si trasformerà in una grande isola pedonale per accogliere la Festa di Via: una giornata all’insegna della convivialità, dello shopping all’aria aperta e della riscoperta del quartiere.

Per l’occasione, la via sarà chiusa al traffico e alla sosta dalle 6.30 alle 23.30, per garantire la piena fruizione degli spazi da parte di residenti, visitatori e famiglie.

Negozi e locali resteranno aperti tutto il giorno, offrendo colazioni golose, pranzi sfiziosi, pizze, aperitivi e apericene da gustare comodamente nei dehors lungo la via: una vera festa dello stare insieme, immersi in un’atmosfera accogliente e familiare.

Non mancheranno le colorate bancarelle dei mercati torinesi, con prodotti selezionati e prezzi speciali dedicati alla giornata. Nel pomeriggio sono previste animazioni e intrattenimenti per tutte le età, con giostre e gonfiabili e la grande novità del Microcirco per bambini.

La festa di via Nizza è un invito a vivere il quartiere a piedi, riscoprendo le attività locali, un momento di socialità e partecipazione, pensato per chi il quartiere lo abita ogni giorno e per chi desidera conoscerlo meglio.