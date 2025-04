Nuovi arredi e pareti decorate per umanizzare gli spazi riservati ai piccoli pazienti del Regina Margherita

"È con i piccoli gesti di ognuno di noi che il mondo può cambiare in meglio o in peggio". Queste parole riassumono molto bene le finalità di Neuroland ETS , Associazione che proprio in questi giorni festeggia i 10 anni di attività.

Sono stati donati gli arredi di tutti i locali, non solo delle stanze di degenza, e sono state decorate le pareti con soggetti scelti dai piccoli pazienti. Lo scopo è stato quello di rendere più funzionale e di umanizzare ogni spazio sia per i bambini , i loro genitori de il personale, che ogni giorno si prende cura dei piccoli pazienti ricoverati.

La spesa è stata significativa: circa 120.000 euro. Un ringraziamento va alla Direzione dell’ospedale, con la quale si è lavorato in perfetta sinergia in ogni fase dei lavori.

Vengono acquistate apparecchiature per le sale operatorie e per il reparto, si finanziano percorsi di aggiornamento per il personale sanitario, si pagano buoni pasto per famiglie in comprovate difficoltà economiche.

Per un progetto che si conclude altri si affacciano: entro la fine del 2025 Neuroland ETS si propone di implementare l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e di riqualificare altri locali all’interno dell’ospedale.