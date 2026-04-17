‘Bricherasio e la sua collina’: un percorso tra le storie della Resistenza

Un itinerario che attraversa le vicende accadute nei luoghi della collina di Bricherasio, sentieri partigiani che hanno accolto storie di Resistenza. L’iniziativa di domenica 19 aprile è promossa dalle sezioni Cai di Pinerolo, Val Germanasca, Cumiana, Pinasca, l’associazione ‘Le Ciaspole’ Pinerolo, la Giovane Montagna Pinerolo, l’Anpi Pinerolo, Cumiana, Luserna San Giovanni, Pinasca, Torre Pellice, con il patrocinio del comune di Bricherasio.

Il percorso si sviluppa su 14 chilometri su carrareccia, per un dislivello in salita di circa 300 metri con difficoltà di tipo E – Escursionistico e sarà accompagnato dalla voce del narratore Pierfrancesco Gili.

Dal suo libro ‘La guerra di Bastian’, ristampato in una nuova edizione aggiornata in occasione del XXV aprile 2026, sono tratte le storie della Resistenza che verranno raccontate, tra cui la morte del partigiano Cege (Cesare Caffaratti), della famiglia Castagno bruciata viva nella loro cascina, del combattimento del 4 settembre 1944 in piazza Santa Maria, della morte di Mario Bertolino, di Virginia e del partigiano che riuscì a salvare. Si passerà vicino alla cascina Cartera, sede del comune di Luserna nel ’600 e, inoltre, si visiterà il sito del ‘Castelvecchio’.

“L’evento è aperto a tutte le associazioni che hanno aderito e a tutti coloro desiderino partecipare”, ricorda Dorino Piccardino, tra i volontari del gruppo Cai di Pinerolo.

La partenza da Pinerolo è prevista alle 8 dal parcheggio Carrefour, in via Saluzzo 96/98, mentre l’escursione inizierà alle 8,30, dalla Polivalente di Bricherasio. È previsto il pranzo al sacco all’azienda agricola ‘Lasagno’ alla Cuccia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 335 6646082 o il 347 1340330.