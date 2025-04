Auto sommersa a Brusasco, le immagini del salvataggio con l’elicottero dei vigili del fuoco [VIDEO]

Giovedì 17 aprile, a Brusasco, in località Case Sparse, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un uomo rimasto bloccato all'interno della sua auto, sommersa quasi completamente dall'acqua. L'intervento è stato reso possibile grazie all'elicottero "Drago" del Corpo, che ha permesso di trarre in salvo l'automobilista in condizioni estreme.