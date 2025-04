Marco Castello live a Collegno: il cantautore in concerto al Flowers Festival

Domenica 13 Luglio, una scommessa che si vuole giocare a carte scoperte: Marco Castello, musicista e cantautore siracusano, headliner sul palco di Flowers Festival, nell’area spettacoli allestita nel Cortile delle Lavanderie a Vapore, nel parco della Certosa, a Collegno.



Affezionato alle sonorità degli anni settanta Marco Castello ricerca minuziosamente la naturalezza degli strumenti con cui registra la sua musica, riducendo al minimo l’uso di effetti e post produzione. Il suo linguaggio è ironico e critico, perennemente sedotto dal contrasto tra bellezze e squallori del contemporaneo, che coesistono intrecciandosi nel racconto di un provincialismo universale, immancabilmente radicato alla propria terra e alla propria identità.

Lo contraddistinguono la sua totale indipendenza e l’artigianalità di ogni aspetto del suo lavoro, dalla scrittura, alla produzione, alla distribuzione, al merchandising, ai live e la forte critica al sistema discografico industriale sono un punto fondamentale della sua idea di fare, vivere e condividere musica. Si può dire che questo artista, rispecchia perfettamente quella modalità D.I.Y (Do It Yourself) che ha sempre caratterizzato personalità artistiche eclettiche e originali, poi divenute popolari; un approccio alla musica, alla produzione, al live che sono la carta vincente di Castello e che lo ha visto protagonista proprio con questo spirito nella promozione del suo lavoro in questi ultimi due anni di tour culminati a fine maggio 2025 con il tour europeo andato tutto esaurito. Da qui parte il rush finale dell’artista che ha deciso di impegnarsi in un tour da indipendente con 25 date in tutta Italia: così concluderà dopo grandi soddisfazioni e un grande riscontro di pubblico, la promozione del suo ultimo disco “Pezzi di Sera”, per poi fermarsi e dedicarsi ai prossimi lavori.



Siamo pronti ad accoglierlo nel penultimo giorno di Flowers Festival per farci travolgere dalla sua ondata di groove, inno all’estate e alla vivacità di questa stagione.