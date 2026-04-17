"Parole che non ti ho mai detto": il MO.I.CA. Piemonte presenta il libro

Il MO.I.CA. – Donne Attive in Famiglia e Società – Piemonte APS, associazione attiva nella promozione dei valori della persona, della famiglia e della coesione sociale, organizza un incontro pubblico dedicato alla presentazione del libro “Parole che non ti ho mai detto” di Marco Marchetto, pubblicato da Neos Edizioni.

L’appuntamento è in programma giovedì 30 aprile 2026 alle ore 15.30 presso la sede del CSV Vol.To, in via Giolitti 21 a Torino.

Al centro dell’incontro il libro di Marco Marchetto, medico e scrittore laureato in filosofia, che attraverso la forma del romanzo epistolare sviluppa una narrazione intima e articolata. Il testo affronta il tema del dolore e della malattia, mettendo in luce il ruolo delle relazioni e della parola come strumenti di comprensione e di vicinanza. La scrittura, al tempo stesso essenziale e riflessiva, si rivolge a chi ha vissuto esperienze di sofferenza, a chi le ha condivise da vicino e a chi cerca un linguaggio capace di dare forma a ciò che spesso resta inesprimibile.

Nel corso dell’incontro, l’autore dialogherà con il pubblico approfondendo i contenuti del libro e il percorso che ne ha accompagnato la realizzazione, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra cura, ascolto e narrazione.

A coordinare l’appuntamento sarà Lucia Rapisarda, presidente del MOICA Piemonte APS, che guiderà il confronto e introdurrà i temi principali dell’iniziativa.

Attraverso questo evento, il MOICA Piemonte APS conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di incontro aperte alla cittadinanza, in cui la cultura diventa uno strumento per affrontare questioni complesse legate alla vita quotidiana, alla salute e alle relazioni, contribuendo a rafforzare il dialogo all’interno della comunità.