Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi: tutte le iniziative dell'Asl To5

In occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, che si celebra domenica 19 aprile 2026, l’ASL TO5 rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della donazione, gesto di grande valore civile e sanitario.

La giornata, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, è accompagnata quest’anno dalla campagna nazionale “Dai voce al tuo Sì. Scegli di donare”, che invita i cittadini a compiere una scelta informata e consapevole, in particolare al momento del rinnovo della carta d’identità.

I dati dell’ASL TO5, disponibili sul sito del Centro Regionali Trapianti, evidenziano una situazione ancora migliorabile:

· il 31% dei cittadini ha espresso il proprio consenso alla donazione

· il 17% ha espresso opposizione

· il 52% non ha espresso alcuna volontà

Un dato, quello delle astensioni, che riflette un fenomeno diffuso anche a livello nazionale: molti cittadini si trovano a decidere all’ultimo momento, spesso senza un’adeguata informazione.

Per sensibilizzare ulteriormente la popolazione, nel fine settimana del 18 e 19 aprile i Comuni di Chieri e Moncalieri illumineranno di rosso alcuni monumenti cittadini, aderendo all’invito dell’ASL TO5 come segno visibile di partecipazione alla campagna.

«La donazione di organi è una scelta che può salvare vite e restituire futuro a molte persone – dichiara il Direttore Generale dell’ASL TO5, Bruno Osella –. I nostri dati ci dicono che esiste ancora un ampio spazio di crescita, soprattutto tra chi non si esprime. È fondamentale informarsi prima, parlarne in famiglia e arrivare preparati al momento della scelta. Come Azienda sanitaria continueremo a investire nella sensibilizzazione e nell’accompagnamento dei cittadini verso una decisione consapevole».

In Italia, il sistema trapiantologico rappresenta un’eccellenza riconosciuta, con risultati in costante crescita, ma ancora oggi migliaia di pazienti sono in attesa di un organo. Proprio per questo, ogni dichiarazione di volontà può fare la differenza.

L’ASL TO5 invita tutti i cittadini a informarsi e a esprimere la propria scelta: dire “sì” alla donazione significa offrire una possibilità concreta di vita.