Doppio incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: due persone ferite e traffico in tilt

La pioggia caduta nel pomeriggio e l'asfalto viscido hanno causato un doppio incidente sulla sopraelevata di Moncalieri.

Due incidenti e altrettante persone ferite

Il primo è avvenuto in direzione Torino, tra San Paolo e il capoluogo. Due i veicoli coinvolti, con una persona ferita condotta al Cto in codice verde.

Il secondo incidente è avvenuto invece in direzione opposta. Coinvolta solo una vettura, della quale il conducente ha perso in controllo, andando a sbattere, prima di essere poi portato in codice verde all'ospedale Santa Croce.

Traffico in tilt in entrambe le direzioni

Il risultato di questa doppia carambola è stato pesante per il traffico, con difficoltà per la circolazione in entrambe le direzioni.