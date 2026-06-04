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Politica | 04 giugno 2026, 12:21

Dialisi all'ospedale di Ivrea, Avetta (Pd): "Dopo 4 mesi ancora nessuna certezza per i pazienti"

Il consigliere regionale ha presentato una nuova Interrogazione: “E meno male che avevano promesso di essere solerti”

Alberto Avetta (Pd)

Alberto Avetta (Pd)

"Il 6 febbraio con un’Interrogazione avevo chiesto all’assessore Riboldi di illustrare le tempistiche della ristrutturazione e della riapertura del reparto dialisi dell’ospedale di Ivrea. La vaghezza della risposta (“Saremo solerti nel valutare l’assegnazione dei fondi”) faceva intuire che non vi era nessuna tempistica. Infatti, sono trascorsi 4 mesi e al momento non solo non è iniziato alcun cantiere, ma non vi sono date certe per l’inizio dei lavori e il finanziamento regionale di 3,6 milioni di euro non è ancora nella disponibilità dell’AslTO4". Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che ha depositato una nuova Interrogazione per capire se e quando verrà restituita la piena operatività al reparto “dialisi” dell’ospedale di Ivrea.

«I pazienti dializzati e le loro famiglie, che devono recarsi a Castellamonte per il trattamento, hanno diritto a qualche certezza in più sui tempi di riapertura del reparto di Ivrea. E così il personale medico ed infermieristico assegnato a Castellamonte in attesa del completamento dei lavori di adeguamento. Far arrivare i soldi all’Asl e fissare la data del cantiere: questo è ciò che serve, non promesse “solerti”».

comunicato stampa

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