 / Sport

Sport | 17 aprile 2026, 14:18

Basket, una nuova partnership per la Reale Mutua Torino

Definito l'accordo con FIAT-Mirafiori Stellantis &You

FIAT - Mirafiori Stellantis &amp;You Torino è il nuovo Mobility Partner di Basket Torino

FIAT - Mirafiori Stellantis &You Torino è il nuovo Mobility Partner di Basket Torino

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare la partnership con FIAT-Mirafiori Stellantis &You Torino, che entra a far parte del network del club gialloblù come nuovo “Mobility Partner” della società. 

L’accordo rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del network di partner di Basket Torino, confermando la volontà della società di creare sinergie con eccellenze imprenditoriali del territorio. Una collaborazione che nasce da una visione condivisa, fondata su innovazione, affidabilità e attenzione al servizio, con l’obiettivo di supportare le attività del club anche sotto il profilo della mobilità. 

Stellantis &You è la rete ufficiale di vendita e servizi del Gruppo Stellantis, punto di riferimento nel settore automotive per l’acquisto di veicoli nuovi e usati, oltre che per servizi di assistenza, manutenzione, noleggio e soluzioni di mobilità a 360 gradi. Grazie a un’offerta multibrand che comprende marchi iconici e a una rete capillare di concessionarie e servizi, Stellantis &You mette a disposizione dei clienti un’esperienza completa e integrata, che unisce competenza, qualità del servizio e innovazione digitale. 

«Siamo molto soddisfatti di accogliere FIAT-Mirafiori Stellantis &You Torino tra i nostri partner – dichiara il Direttore Generale di Basket Torino, Giorgio Bottaro – Si tratta di un brand di grande rilevanza, sinonimo di qualità, innovazione ed eccellenza del nostro territorio. Siamo certi che questa partnership possa portarci reciproche soddisfazioni». 

La partnership con FIAT-Mirafiori Stellantis &You Torino conferma l’impegno di Basket Torino nel rafforzare le relazioni con il tessuto imprenditoriale del territorio, creando valore condiviso tra sport, impresa e comunità.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?
Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:
- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498
- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO
- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.
TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.
Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium