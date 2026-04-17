Basket, una nuova partnership per la Reale Mutua Torino

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare la partnership con FIAT-Mirafiori Stellantis &You Torino, che entra a far parte del network del club gialloblù come nuovo “Mobility Partner” della società.

L’accordo rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del network di partner di Basket Torino, confermando la volontà della società di creare sinergie con eccellenze imprenditoriali del territorio. Una collaborazione che nasce da una visione condivisa, fondata su innovazione, affidabilità e attenzione al servizio, con l’obiettivo di supportare le attività del club anche sotto il profilo della mobilità.

Stellantis &You è la rete ufficiale di vendita e servizi del Gruppo Stellantis, punto di riferimento nel settore automotive per l’acquisto di veicoli nuovi e usati, oltre che per servizi di assistenza, manutenzione, noleggio e soluzioni di mobilità a 360 gradi. Grazie a un’offerta multibrand che comprende marchi iconici e a una rete capillare di concessionarie e servizi, Stellantis &You mette a disposizione dei clienti un’esperienza completa e integrata, che unisce competenza, qualità del servizio e innovazione digitale.

«Siamo molto soddisfatti di accogliere FIAT-Mirafiori Stellantis &You Torino tra i nostri partner – dichiara il Direttore Generale di Basket Torino, Giorgio Bottaro – Si tratta di un brand di grande rilevanza, sinonimo di qualità, innovazione ed eccellenza del nostro territorio. Siamo certi che questa partnership possa portarci reciproche soddisfazioni».

La partnership con FIAT-Mirafiori Stellantis &You Torino conferma l’impegno di Basket Torino nel rafforzare le relazioni con il tessuto imprenditoriale del territorio, creando valore condiviso tra sport, impresa e comunità.