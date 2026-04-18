Nessuna conseguenza al traffico, ma un grosso spavento dopo l'incidente che si è verificato questa mattina in tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto coinvolta sarebbe soltanto una, secondo cause e dinamiche ancora da ricostruire.
Stava viaggiando tra corso Regina Margherita e Venaria, in direzione Milano, quando il veicolo è uscito di strada terminando la sua corsa nella scarpata accanto alla tangenziale. Sul posto sono interventu gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118. Il bilancio è di una persona ferita, trasferita all'ospedale di Ciriè in codice verde.
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Cronaca | 18 aprile 2026, 10:19
Incidente in tangenziale, un veicolo finisce nella scarpata: una persona ferita in ospedale
Sul posto i soccorsi hanno medicato la persona coinvolta, che è stata affidata alle cure dei medici di Ciriè
Nessuna conseguenza al traffico, ma un grosso spavento dopo l'incidente che si è verificato questa mattina in tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto coinvolta sarebbe soltanto una, secondo cause e dinamiche ancora da ricostruire.
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