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Attualità | 19 aprile 2026, 14:50

La Rai in Val Pellice: al ‘Bar Centrale’ di Elisa Isoardi si parlerà di Luserna San Giovanni

Nei giorni scorsi si sono svolte le riprese per la puntata che andrà in onda sabato 25 aprile

La Rai a Luserna

La Rai a Luserna

Due giorni di riprese tra cave di Pietra di Luserna e Chiesa valdese, in attesa della diretta dal bar Al Cavè di Luserna alta, prevista per sabato 25 aprile. ‘Bar Centrale’, talk show del sabato pomeriggio in onda su Rai1 e condotto da Elisa Isoardi, ha fatto tappa a Luserna San Giovanni per raccogliere le storie e le tradizioni del territorio.

Le riprese sono state realizzate durante le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile andranno in onda, a partire dalle 14 durante la puntata di sabato 25, che prevede inoltre una diretta dal bar Al Cavè.

Elisa Rollino

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