La Rai in Val Pellice: al ‘Bar Centrale’ di Elisa Isoardi si parlerà di Luserna San Giovanni

Due giorni di riprese tra cave di Pietra di Luserna e Chiesa valdese, in attesa della diretta dal bar Al Cavè di Luserna alta, prevista per sabato 25 aprile. ‘Bar Centrale’, talk show del sabato pomeriggio in onda su Rai1 e condotto da Elisa Isoardi, ha fatto tappa a Luserna San Giovanni per raccogliere le storie e le tradizioni del territorio.

Le riprese sono state realizzate durante le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile andranno in onda, a partire dalle 14 durante la puntata di sabato 25, che prevede inoltre una diretta dal bar Al Cavè.