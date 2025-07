Moncalieri: il 4 e 5 luglio tornano le Notti d’estate tra musica, cultura, street food e shopping sotto le stelle

Dopo quasi un mese di eventi di grande successo – tra concerti al tramonto, racconti nei cortili, arte in collina e momenti per tutta la comunità – Moncalieri è pronta ad accogliere il suo weekend più atteso: dal 4 luglio iniziano le Notti d’estate, un lungo weekend che porterà musica, spettacolo, sapori e cultura a illuminare il centro storico.

Fuori Campo l'evento clou

Il cuore pulsante dell’evento sarà Fuori Campo, rassegna musicale e culturale che animerà le vie e le piazze della città con oltre 15 artisti e band nazionali e internazionali, spettacoli itineranti, attività per famiglie e performance per tutte le età.

A partire dalle 18 di venerdì 4 luglio prenderà vita una vera festa urbana: marching band, artisti di strada, spettacoli per bambini, circo contemporaneo e progetti originali come Plaza Musical e il live set Techno Brass Composer, che trasformeranno Piazza Vittorio Emanuele II e le vie principali del centro in un palcoscenico sotto le stelle.

Tra gli appuntamenti più attesi, Bandakadabra – la “fanfara urbana” nata a Torino e nota per le sue esibizioni travolgenti in tutta Europa – porterà la sua carica musicale e comico-teatrale tra le vie del centro, per poi infiammare il palco principale con uno spettacolo esplosivo in cui il groove ipnotico della techno incontra la potenza di fiati e percussioni. Un’energia contagiosa che promette di trasformare Moncalieri in una vera dance hall a cielo aperto.

Sabato sera l’onore di chiudere il palinsesto musicale sarà affidato ad Avanzi di Balera, l’eclettico dj set che fonde folk, revival orchestrale, musica da circo, atmosfere balcaniche e canzone italiana, reinterpretando in chiave contemporanea lo spirito delle balere. Un mix ironico e travolgente che invita a ballare tra tradizione e contaminazione.

Tra street food e Notte Bianca dei saldi

Spazio anche ai più piccoli con laboratori, spettacoli di magia e giochi di una volta, che coinvolgeranno bambini e famiglie in diverse aree del centro, grazie alla collaborazione con artisti e associazioni locali.

Accanto alla musica e all’intrattenimento, torna in Piazza Caduti per la Libertà (Borgo Navile) il Rolling Truck Street Food Festival, che dal 4 al 6 luglio porterà nel centro città i migliori food truck d’Italia. Un viaggio nel gusto tra specialità regionali, sapori internazionali e proposte per ogni esigenza alimentare – comprese opzioni vegane, vegetariane e gluten free – accompagnato da musica e convivialità.

Il culmine del fine settimana sarà sabato 5 luglio con la Notte Bianca dei Saldi, che vedrà il centro storico animarsi fino a tarda notte tra vetrine accese, concerti e shopping, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Per consentire al pubblico di vivere al meglio gli eventi, le vie del centro saranno interamente pedonalizzate: venerdì 4 luglio dalle 17 alle 2 e sabato 5 luglio dalle 15 alle 2 il cuore della città sarà dedicato esclusivamente a chi vorrà passeggiare, ascoltare musica e fare shopping sotto le stelle.

Saranno attivi il parcheggio Multipiano (con accesso solo da strada Torino, al piano 0) e le due aree parcheggio gratuite di via Petrarca, per raggiungere comodamente gli eventi con una breve passeggiata.

Aperture straordinarie e visite sotto le stelle

Venerdì 4 e sabato 5 luglio anche la cultura avrà il suo spazio protagonista. Il Real Collegio Carlo Alberto sarà aperto in via eccezionale dalle 18 alle 24, così come il percorso guidato alla scoperta del Centro Storico, con partenza alle 18 e 19:30 e una novità assoluta: la tappa al Monastero delle Carmelitane Scalze, aperto solo in rare occasioni. Fondato nel 1703 grazie alla Beata Maria degli Angeli e con il beneplacito di Vittorio Amedeo II, il Carmelo di Moncalieri è stato caro alle donne di Casa Savoia e conserva, oltre a una copia della Sindone del 1634, una preziosa decorazione barocca firmata Milocco. Le due esperienze si completano a vicenda e non richiedono prenotazione: i gruppi si formeranno sul posto (biglietto 5€, partenza dalla biglietteria del Collegio).

Prolungano l’orario anche gli Appartamenti Reali del Castello di Moncalieri, visitabili dalle 18:00 alle 22:00 con prenotazione obbligatoria sul sito lavenaria.it, insieme al nuovo allestimento delle sale di Vittorio Emanuele II e alla mostra di Matilde Domestico.

Sabato 5 luglio spazio anche alla fotografia con la Passeggiata Fotografica a cura di Moncalieri 365, per guardare la città da nuove prospettive: la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria su visitmoncalieri.it .

Domenica 6 luglio: gusto e tradizione

A chiudere la festa, domenica 6 luglio proseguiranno Rolling Truck Street Food Festival e il mercatino Antiq’Aria, lo storico appuntamento moncalierese dedicato al brocantage, all’antiquariato e al vintage.

Nata nel 2022 come singola serata, la Notte Bianca dei Saldi è oggi il cuore di un’intera tre giorni di eventi, testimonianza concreta dell’impegno della Città di Moncalieri nel trasformare ogni occasione – culturale, commerciale, ambientale o artistica – in un’opportunità per valorizzare il territorio.

Le Notti d’estate sono il risultato di una visione condivisa tra istituzioni, associazioni e imprese locali: un modello di coprogettazione che rafforza il senso di comunità e rende Moncalieri sempre più viva, accogliente e protagonista.