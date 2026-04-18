Valanga del Beth, a Plan di Pragelato la 122ª commemorazione delle vittime

Ci saranno i garofani rossi simbolo di quella tragedia e i pragelatesi con gli antichi abiti del lutto. La borgata di Plan è pronta per accogliere i partecipanti alla 122ª commemorazione delle vittime della valanga del Beth, che si svolgerà domani, alle 11,15 nella piazza principale.

“La tragedia del 19 aprile del 1904, che costò la vita a 81 minatori, non è solo un evento del passato: è parte dell’identità collettiva e rappresenta la capacità di rinascita della comunità di montagna” afferma Carla Cerutti, Mansia del Plan, insieme a Jonathan Baccon.

Per questo, a partire dal 120° anniversario, ogni anno i pragelatesi vengono invitati a partecipare alla cerimonia nella piazza intitolata proprio alle ‘Vittime della valanga del Beth’. “Come ogni anno attendiamo la delegazione che giungerà a Pragelato insieme a don Pasqualino di Salza che è sempre in prima fila quando si tratta di celebrare il ricordo della valanga del Beth” aggiunge Cerutti. Durante l’evento sono previsti gli interventi degli amministratori locali, di Domenico Rosselli, ex guardaparco autore di una ricostruzione storica degli eventi e l’ex assessora al turismo, Paola Borra.

In caso di maltempo il ritrovo sarà alla chiesa di Traverses sempre alle 11,15.