Frane e danni strutturali: strade provinciali ancora chiuse dopo l’ondata di maltempo

Sono ancora diversi i tratti stradali che rimangono chiusi a causa di frane, smottamenti e danni strutturali a seguito delle esondazioni che si sono verificate tra il 16 e il 17 aprile.

Stando all’aggiornamento delle ore 21 di ieri di Città Metropolitana resta chiusa al momento il ponte sulla Stura di Lanzo a Villanova Canavese e la Strada Provinciale 39 a Volpiano, dove una voragine ha compromesso la carreggiata. A Cintano, una frana ha interrotto la SP 59, mentre a Borgofranco d'Ivrea il crollo di un muro di sostegno ha reso impraticabile la SP 74.

La SP 99 è chiusa per frana dal km 0 (incrocio con la SP 590) al km 1+500, ma è percorribile da quel punto in avanti. A Pramollo, la SP 168 è interrotta al km 4+800 per il crollo di un muro, isolando le frazioni Tornini, Ruata, Pellenchi, Bocciardi e Bocchiardoni. Anche la SP 197 a Rubiana è chiusa al km 6+800.

Tra Almese e Caselette, la diramazione 1 della SP 198 è impraticabile dal km 0 al km 2+230 a causa del cedimento del corpo stradale e della presenza di fango e detriti. A Giaglione, uno smottamento ha causato il crollo di una scogliera tra il km 1+300 e il km 1+900 della SP 211. La SP 221 a Chiaverano e la SP 243 a Vauda sono entrambe chiuse per frane. La SP 590 presenta frane al km 19+500 e al km 24+900; la riapertura di quest'ultimo tratto è in fase di valutazione per la serata o la mattina successiva.

Infine, è in corso la chiusura della SP 233 tra il km 0+100 e il km 0+600, fino al ponte che collega Chiomonte alla frazione di Ramats, a causa di un movimento franoso che coinvolge l'intera sede stradale. La frazione rimane comunque raggiungibile attraverso la strada delle Finiere.