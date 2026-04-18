Tutto pronto a Nichelino per il via della 13esima edizione della Festa del Libro e della Lettura

A partire dal 23 aprile e fino al 29 maggio torna, per la sua 13esima edizione, la Festa del Libro e della Lettura di Nichelino. Tantissimi appuntamenti, alcuni dei quali rientrano anche nel programma del Salone Internazionale del Libro OFF.

Inaugurazione giovedì 23 aprile alle ore 18 alla Biblioteca civica Giovanni Arpino (via Azzolina 4). Nei giorni successivi si susseguiranno, come consuetudine, moltissimi incontri diffusi sul territorio.

“La Festa del Libro e della lettura è uno degli appuntamenti culturali più importanti della città – commenta il Sindaco Giampiero Tolardo -. Oltre un mese di incontri diffusi sul territorio che portano a Nichelino autrici e autori per tutte e tutti, nomi della letteratura, anche internazionali come Manuel Vilas, autore di Islandia, uno degli ospiti più attesi del Salone OFF che sarà alla Biblioteca Arpino sabato 16 maggio. In questi 13 anni la nostra Festa del Libro e della lettura ha saputo crescere. È diventata sempre più importante e ne sono davvero orgoglioso”.

Il programma completo

Giovedì 23 aprile ore 18.00 - Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4

Inaugurazione della Festa del Libro e della Lettura, portano i saluti il Sindaco Giampiero Tolardo e dell'Assessore alle Pari Opportunità Alessandro Azzolina.

Davide Mattiello presenta il libro "L'antifascista geniale. Il coraggio di Piero Gobetti".

Modera Michele Pansini.

Saranno presenti il Presidente A.N.P.I Comitato provinciale di Torino Nino Boeti e una delegazione A.N.P.I Nichelino.

Venerdì 24 aprile ore 18.00 - Open Factory – via del Castello 15

Niccolò Zancan presenta “L'ultimo operaio” con l’onorevole Salvatore Buglio, ex Parlamentare della Repubblica Italiana - operaio.

Portano i saluti il Sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore al Lavoro Fiodor Verzola.

Modera Michele Pansini

Lunedì 27 aprile ore 20.45 - Informagiovani – via Galimberti 3

Gualtiero Ferrari presenta la trilogia "Zetafobia", porta i saluti l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola

Una trilogia tra distopia e satira: a Torino una pandemia trasforma i morti in zombie: una famiglia resiste mentre la società crolla tra paura e scelte estreme.

Sabato 2 maggio ore 17.30 Comitato di Quartiere Kennedy - piazza Madre Teresa di Calcutta

Beatrice Salvioni presenta “La Malacarne”

A cura della Libreria Giunti al Punto di Nichelino

Sullo sfondo dell'Italia fascista, il legame di due ragazze tormentate e ribelli, inseparabili, che la Storia vuole tenere lontane.

Lunedì 4 maggio ore 18.00 - Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4

Rita Brescia presenta "La memoria sensibile delle cose", in collaborazione con UniTRE

Esiste un’anima degli oggetti? Rosa Boselli ne è convinta: ogni cosa custodisce tracce di vite passate, emozioni e silenzi che il tempo non riesce a cancellare. Un romanzo sulla memoria, la perdita e il cambiamento possibile.

Martedì 5 maggio ore 20.45 Comitato di Quartiere Castello - piazza Aldo Moro 4

Proiezione del film "Cime tempestose" dall'ominimo romanzo di Emily Brönte

A cura di Amici dell'Arpino-ODV

Un amore tormentato e assoluto tra Heathcliff e Catherine: passione, vendetta e destino si intrecciano in un classico oscuro e potente.

Venerdì 8 maggio ore 18.00 Open Factory - via del Castello 15 (SALONE OFF)

Incontro con Pippo Russo

Zona franca. L’utopia calcistica del Licata

Dialoga con Darwin Pastorin e Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Un’utopia calcistica siciliana. Nel piccolo stadio Dino Liotta di Licata, Magagnotti, Zeman e Cerantola trasformano una squadra sconosciuta nella “Nazionale Siciliana”, fino ad arrivare alla Serie B.

Domenica 10 maggio ore 18.00 Open Factory - via del Castello 15 (SALONE OFF)

Incontro con Giuseppe Faranda

Con te, sempre. Come accogliere, crescere, accudire il proprio cane

Dialoga con l’assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. Introduce Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Una guida pratica e consapevole per costruire una relazione equilibrata con il cane: accoglienza, educazione e cura basate su rispetto e comprensione.

Lunedì 11 maggio ore 20.45 Libreria Il Cammello - via Stupinigi 4

Reading poetico-musicale "Non pettinarti prima di partire" di Giorgio Cardellino

A cura del Circolo della Poesia dell'Associazione Amici del Cammello

Una meditazione sul viaggio della vita: un percorso poetico e musicale tratto dall'ultimo libro "Non pettinarti prima di partire".

Giovedì 14 maggio ore 20.45 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Emanuele Santi

Gli occhi verdi di Viola

Dialoga con Darwin Pastorin e Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Un amore enigmatico e un dubbio ossessivo: realtà o illusione? Un romanzo sul doppio, tra desiderio, identità e mistero.

Venerdì 15 maggio ore 20.45 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Maggie Borrelli

Il ciclo spiegato ai maschi

Dialoga con la consigliera regionale Valentina Cera. Introduce Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Un racconto ironico e diretto per sfatare tabù sul ciclo mestruale: capire, rispettare e superare stereotipi con leggerezza e consapevolezza.

Sabato 16 maggio ore 18.00 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Manuel Vilas

Islandia

Dialoga con Darwin Pastorin. Introduce Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

La fine di un amore raccontata tra dolore e ironia: un viaggio emotivo che attraversa la separazione fino a una fragile rinascita.

Domenica 17 maggio ore 20.45 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Rosario Esposito La Rossa, Giovanni Salomone, Ivano La Montagna

Progetto Garrincha. Non la cronaca, ma l’atmosfera

Modera Michele Pansini

Gli autori ci raccontano i due anni e mezzo di esperienza della nuova casa editrice Garrincha: una letteratura calcistica che va oltre il risultato, per restituire storie, emozioni e identità.

Lunedì 18 maggio ore 20.45 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Luca Bianchini

Le ragazze di Tunisi

Dialoga con Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Una famiglia italiana nella Tunisi degli anni ’60: identità, cambiamento e legami in un mondo sospeso tra nostalgia e nuove possibilità.

Giovedì 21 maggio ore 18.00 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4

Incontro con Giovanni Tosco e Sandro Bocchio

Campionesse ribelli. Trenta storie di sport per ragazze intrepide

Il volume raccoglie 30 biografie di atlete che non si sono limitate a vincere gare, ma hanno sfidato pregiudizi, barriere sociali e limiti culturali per affermare il proprio diritto allo sport e alla libertà.

Venerdì 22 maggio ore 20.45 Sala Mattei (Municipio) - piazza Di Vittorio 1

Book Jukebox degli Autori

A cura del Circolo degli Autori dell’Associazione Amici del Cammello

Un jukebox letterario unico nel suo genere: una serata culturale e giocosa in cui dieci autori si alterneranno, presentando il proprio libro in dieci minuti. Sarà il pubblico, giocando, a decidere l’ordine delle presentazioni!

Intermezzi a cura del gruppo teatrale Cammellando… e, al termine, una coccola dolce e salata.

Martedì 26 maggio ore 20.45 Comitato di Quartiere Castello - piazza Aldo Moro 4

Proiezione del film "Le regole della casa del sidro" tratto dall'omonimo romanzo di John Irving

A cura di Amici dell'Arpino-ODV

La crescita di Homer Wells tra orfanotrofio e mondo esterno: scelte morali, libertà e destino in un romanzo intenso e profondamente umano.

Venerdì 29 maggio ore 20.45 Sala Mattei (Municipio) - piazza Di Vittorio 1

Enrica Tesio presenta il suo ultimo libro “Cose che ti dico mentre dormi”

A cura del Circolo degli Autori dell’Associazione Amici del Cammello

Una donna racconta la sua vita familiare attraverso pensieri notturni rivolti alle persone che ama: momenti intimi e silenziosi in cui emergono malinconia, tenerezza e verità profonde. Tra ricordi, affetti e assenze, il dialogo con gli altri diventa anche un modo per comprendere sé stessa.