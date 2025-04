Arturo Brachetti è di nuovo "Solo": il suo spettacolo dei record torna a Torino a maggio

Stupore, divertimento, emozioni: sono gli ingredienti di "Solo", il one-man-show di Arturo Brachetti, ormai diventato un classico senza tempo, con il suo carico di meraviglia che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa.



"Solo" è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e grande stupore che corrono veloci in uno spettacolo che, da otto stagioni, conquista gli spettatori di ogni età.

In protagonista è il trasformismo, l’arte di cui Brachetti è il Maestro indiscusso, a cui si affiancano le altre affascinanti discipline in cui Arturo eccelle: grandi classici come le ombre cinesi e la chapeaugraphie insieme a sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

In "Solo", Brachetti apre le porte della sua casa, in cui ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri… Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e condividerla con il suo pubblico.

Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: nella casa (e nella fantasia) di Arturo Brachetti tutto è possibile: dai personaggi dei serie tv più celebri alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix.

INFO

"Solo" di e con Arturo Brachetti

Teatro Alfieri, piazza Solferino 4

Dal 30 maggio al 2 giugn0 2025

