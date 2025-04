Pasqua difficile a Pramollo: una frana divide il paese [FOTO]

Da giovedì Pramollo è diviso in due. Una frana sulla Provinciale 168 isola i due terzi dei residenti, circa 150 persone su 215. Un problema serio, che il Comune sta cercando di tamponare con un sistema di navette, ma da solo non può resistere per molto: “C’è una navetta a monte e una a valle della frana, che trasportano le persone a qualche metro di distanza dalla frana, dove la Città Metropolitana (proprietaria della strada, ndr) consente il transito a piedi – riassume il sindaco Renzo Costantin –. Ma la situazione di emergenza non può durare molto. Ci sono bambini e ragazzi che vanno a scuola e non si può far sentire loro il peso dell’isolamento per tanto tempo. Inoltre ci sono anche persone con problemi sanitari, che necessitano di cure periodiche”.

Ma i problemi non finiscono qui: “Ci sono anche difficoltà di approvvigionamento alimentare e di raccolta dei rifiuti”.

Al momento non ci sono alternative alle navette: “Ci sarebbe una pista forestale, ma ora la possono usare solo i mezzi di emergenza. Qualora si decidesse di impiegarla come percorso alternativo, non andrebbe bene comunque per tutte le auto e non potrebbero passarci i camion, perché la pendenza media è dell’11%”.

La Città Metropolitana ha già fatto sopralluoghi, ma non c’è ancora un calcolo preciso del danno e tempi di ripristino della viabilità. Intanto ieri ha fatto visita sul luogo della frana anche la consigliera regionale del Pd Monica Canalis: “Ho chiesto alla Protezione civile regionale un sostegno a Pramollo e mi hanno assicurato che si farà il possibile per rendere sostenibile l’attuale sistema di navette e sostenere il Comune fino a cessata emergenza”.

Nel mezzo delle difficoltà, Costantin riconosce la forza della sua comunità: “Mi hanno subito chiesto cosa potevano fare e come potevano rendersi utili. Per me è un orgoglio essere il sindaco di questa comunità”.