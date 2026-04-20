Lavori fermi al parco giochi?: “Stop per il meteo, riapertura a maggio"

Segnalazioni e malumori tra i residenti di Pozzo Strada, dove da settimane il cantiere per la riqualificazione dell’area giochi tra corso Brunelleschi e via Ponzio risulta fermo. A sollevare il caso alcuni cittadini, che hanno denunciato lo stop improvviso dei lavori dopo l’avvio degli interventi oltre un mese fa: “Non è più venuto nessuno a terminare, è tutto bloccato da settimane”.

Il clima e i ritardi

La spiegazione, però, c'è ed è analoga a quella che ha già trattato altri cantieri di aree verdi (vedi Tesoriera e Rignon): lo stop è legato alle condizioni climatiche. La posa della pavimentazione in gomma antitrauma - uno degli elementi centrali del progetto - richiede infatti temperature miti e clima asciutto, condizioni che nelle ultime settimane non si sono verificate con continuità. Il maltempo ha così rallentato diversi cantieri cittadini, tutti pronti a ripartire con il ritorno del bel tempo.

I primi passi

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione già avviato nei mesi scorsi e finanziato con fondi Pnrr, con l’obiettivo di restituire al quartiere uno spazio verde moderno, sicuro e inclusivo. Già la scorsa estate l’area aveva visto una prima trasformazione: rimossi i vecchi giochi usurati, sono state installate nuove strutture accessibili, tra cui un dondolo a molla a due posti, uno scivolo con scaletta e un’altalena con doppia seduta, pensata anche per bambini con diverse esigenze motorie.

A completare la riqualificazione anche interventi sulla sicurezza: nuova pavimentazione antitrauma colorata, manutenzione del piazzale con il ripristino dei cedimenti, sostituzione delle assi delle panchine e installazione di nuovi cestini. Prevista inoltre una recinzione in legno lungo il lato mancante per proteggere meglio l’area giochi.

Proprio su questi ultimi dettagli si concentra la fase finale del cantiere attualmente sospeso. Mancano infatti la posa dello strato superficiale colorato della pavimentazione e l’installazione definitiva della recinzione.

I lavori dovrebbero riprendere nei prossimi giorni e concludersi entro la fine di maggio.