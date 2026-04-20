Linea 15, parte il secondo lotto di lavori di adeguamento della rete tranviaria: si comincia il 20 aprile

Partiranno il prossimo lunedì 20 aprile e si concluderanno entro il mese di ottobre i lavori del 2° lotto di adeguamento della linea tranviaria 15, nell’ambito del più ampio piano di potenziamento e ammodernamento della rete di trasporto pubblico della Città di Torino.

L’investimento, totalmente finanziato dal MIT, ammonta ad un importo complessivo pari a 9.4 Mln di euro.

Il progetto è articolato in tre lotti e prevede:

- Lotto 1: realizzazione di due nuove fermate in via Monginevro (ultimato);

- Lotto 2: rifacimento e adeguamento del nodo di corso Vittorio/via Borsellino/via Bandiera della rete tranviaria (in fase di avvio);

- Lotto 3: realizzazione di un nuovo capolinea con rifacimento di alcuni tratti di linea [in corso lo sviluppo del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) e successivamente del progetto esecutivo a cura di Infra.To].

Le due fermate del lotto 1 sono già state realizzate

I lavori del lotto 2 partiranno mercoledì 15 aprile e si concentreranno tra via Borsellino, via Fratelli Bandiera e corso Vittorio Emanuele II, dove saranno completamente rinnovati i binari e le curve tranviarie al fine di permettere la circolazione nel tratto nevralgico centrale delle nuove vetture della serie 8000 di Hitachi.

Nella prima fase, che terminerà entro la fine del mese di giugno, i lavori saranno concentrati in via fratelli Bandiera e comporteranno piccole modifiche alla viabilità privata: le auto che percorrono via Borsellino, da corso Vittorio Emanuele II verso via Monginevro, avranno l’obbligo di svolta a destra in via Vochieri. Non ci saranno modifiche alla viabilità per le auto provenienti da via Monginevro in direzione corso vittorio Emanuele II.

Per quanto riguarda la viabilità dei mezzi pubblici, l’unica modifica riguarderà la Linea 94 che sarà modificata nella sola direzione Via Biscaretti: da via G. Falcone sarà deviata su c.so Vittorio Emanuele II (carreggiata centrale) - corso Ferrucci - via Monginevro - percorso normale.

La seconda fase partirà nel mese di giugno e durerà fino a ottobre. I lavori interesseranno i binari compresi tra corso Vittorio Emanuele II e via Borsellino con il rifacimento della curva tranviaria nei due sensi di marcia.

Il terzo lotto, ossia quello riguardante il nuovo capolinea, verrà invece realizzato nel corso del 2027

Si tratta di un intervento strategico, necessario per rendere il tracciato più moderno e sicuro, oltre che per migliorare la funzionalità complessiva della rete. L’adeguamento consentirà una maggiore integrazione tra le linee esistenti, aumentando la flessibilità del sistema e contribuendo a rendere più fluido il servizio.

Questi interventi assumono un valore ancora più rilevante in relazione alle trasformazioni urbane in corso, come lo sviluppo dell’area Ex Westinghouse e la futura realizzazione della Metro 2. In questo contesto, la linea 15 potrà svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la continuità del trasporto su ferro durante i cantieri della metropolitana, offrendo soluzioni alternative e contribuendo a ridurre l’impatto sulla mobilità cittadina.

Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione dei cantieri, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi. In accordo con il Comune di Torino, gli interventi più impattanti saranno eseguiti nei mesi estivi e saranno adottate soluzioni operative volte a garantire la viabilità almeno in un senso di marcia.

L’intervento rappresenta un passo significativo verso una rete di trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e capace di accompagnare lo sviluppo futuro della città.