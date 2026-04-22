Ex grissinificio abbandonato da 20 anni: “Serve una soluzione definitiva”

Torna sotto i riflettori lo stato di degrado dell’ex grissinificio di via Chambery, edificio dismesso da circa vent’anni e oggi al centro di un’interpellanza presentata in Circoscrizione 3. A sollevare il caso è il capogruppo del Movimento 5 Stelle Valentino Troisi, che chiede chiarimenti sul futuro dello stabile, da tempo in condizioni di abbandono.

Immobile a pezzi

L’immobile, infatti, presenta segni evidenti di incuria e deterioramento, senza che negli anni siano stati avviati interventi risolutivi. Una situazione che, oltre a incidere sulla sicurezza, avrebbe ripercussioni anche sulla qualità della vita dei residenti della zona.

“Vogliamo fare luce su diversi aspetti - così Troisi -, dallo stato amministrativo e proprietario dell’edificio, fino all’eventuale esistenza di progetti di recupero o riqualificazione”. Tra le richieste avanzate anche quella di capire se la Circoscrizione intenda sollecitare formalmente il Comune di Torino per individuare una soluzione definitiva.

Troisi: “Attendiamo risposte”

La riqualificazione dell’area rappresenterebbe un intervento di interesse pubblico, in grado di restituire valore a uno spazio oggi inutilizzato e degradato. Ma non è la prima volta che il tema viene sollevato. Negli anni, infatti, sono già arrivate segnalazioni analoghe: l’ultima per volontà del consigliere di Fdi, Stefano Bolognesi. “Attendiamo risposte dall’amministrazione, anche in termini di tempistiche e azioni previste per affrontare una situazione che da troppo tempo resta irrisolta”.