Gli alunni dell’ITC Duca d’Aosta e della secondaria di primo grado Schweitzer protagonisti con Legambiente di “Puliamo il mondo”

Il rispetto e la cura verso la natura e l’ambiente si imparano a scuola. E’ questo il messaggio che lancia l’Istituto Comprensivo Duca d’Aosta prendendosi cura del proprio territorio. Dal 20 al 23 aprile 2026, infatti, i bambini ed i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado Albert Schweitzer e le primarie Duca d’Aosta, Calvino ed Armstrong, stanno già intervenendo nel quartiere per dare il loro diretto contributo.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, infatti i giovani ed i giovanissimi studenti sono diventati protagonisti attivi della cura degli spazi pubblici di Parella, armati di pinze , scope, guanti e pettorine per ripulire strade, giardini e percorsi pedonali.

Sono coinvolti nel progetto che nasce da una stretta collaborazione con il circolo “L’Aquilone” di Legambiente, la Circoscrizione 4 e AMIAT, anche i bambini della Scuola dell’Infanzia Archimede. Mercoledì mattina i mezzi dell’Amiat entreranno nel giardino della scuola dell’infanzia per mostrare ai più piccoli come funzione la raccolta dei rifiuti dal vivo.

I volontari del il circolo “L’Aquilone” di Legambiente, di via Pietro Cossa, Armando Monticone e Franco, hanno incontrato i bambini ed i ragazzi nelle loro scuole di appartenenza, occupandosi di spiegare il progetto, chiarendo loro il senso di “Puliamo il mondo” campagna che l’Associazione ambientalista porta avanti ormai in tutta Italia dal 1993. Più che un’azione di pulizia, l’intervento degli studenti sul territorio sarà “un atto d’amore per prendersi cura dei nostri territori, trasformando luoghi degradati in spazi di bellezza, incontro e partecipazione”. Le mattinate sono proseguite spostandosi nei giardini del quartiere, dove una macchia festante e rumorosa di piccoli volontari con cappellino e pettorina gialla hanno dimostrato che non è mai troppo presto per innamorarsi della natura ed imparare che gli spazi comuni vanno protetti, difesi e valorizzati.

I ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado Schweitzer si sono occupati in particolare del percorso ciclo-pedonale di corso Monte Grappa e dotati di un pass speciale da “Reporter Urbano”, hanno intervistato i cittadini passanti per raccogliere opinioni sul decoro urbano. Tutti coloro che hanno regalato del tempo rispondendo alle domande dei giovani volontari hanno ricevuto un segnalibro a tema realizzato a mano dai ragazzi stessi durante le ore di Arte. Oltre ai passanti anche le famiglie di tutti i ragazzi e bambini sono stati coinvolti ed invitati a partecipare alla statistica compilando un breve e anonimo questionario sul decoro urbano, disponibile in rete fino al 26 aprile.

I risultati dei testi on line e delle interviste verranno poi trasformati dagli studenti in grafici statistici e consegnati ufficialmente alla Circoscrizione 4 come vero e proprio report, trasformando l’impegno concreto sul territorio in un compito di realtà che li proietterà nel modo degli adulti.