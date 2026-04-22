Domani l’ultimo saluto al giovane biker Alex Santangelo

Diversi motociclisti, a partire dal padre Gianluigi, lo accompagneranno nell’ultimo viaggio. Domani, giovedì 23 aprile, alle 15, nella parrocchia di Bricherasio, si terrà il funerale di Alex Santangelo. Il giovane motociclista dei Bibiana ha perso la vita in seguito a un tremendo incidente, avvenuto mercoledì 15, sulla Provinciale 161, proprio a Bricherasio, all’altezza del distributore Centro Calor. Si è scontrato con un’auto, guidata da una 86enne, che ha svoltato, malgrado la striscia continua, verso il benzinaio. Non sono serviti i soccorsi e il trasporto al Cto di Torino. Dopo il funerale del 23enne, la salma verrà trasportata al tempio crematorio di Piscina.