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Cronaca | 22 aprile 2026, 17:39

Ladri in monopattino: serie di furti violenti in Basso San Donato

L'ultimo caso ha visto un runner aggredito per una collanina d'oro, poi la fuga sul mezzo elettrico

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Cresce la preoccupazione tra i cittadini che frequentano Basso San Donato, dove nell' ultimo periodo si starebbe registrando una serie di furti con modalità simili tra il Parco Dora e l'area di via Ceva e corso Rosai. L’episodio più recente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, quando un uomo è stato aggredito mentre stava facendo jogging.

Secondo il racconto di L.R, i ladri si sarebbero portati via una collana d’oro. Uno dei due responsabili lo avrebbe avvicinato e aggredito, afferrando la collana e strappandola dopo una breve colluttazione. Poi, il complice lo avrebbe raggiunto in monopattino, caricando il "collega" e scappando veloci. Nello strappo, un ciondolo e la fede dell'uomo sono caduti a terra e ha potuto almeno recuperare i due oggetti personali.

Dopo l'accaduto, la vittima si è recata a sporgere denuncia dai Carabinieri, che gli hanno confermato una serie di episodi simili nella stessa zona, nei giorni precedenti. I due ladri non utilizzerebbero armi, ma agirebbero comunque con violenza, secondo quanto riportato alle forze dell'ordine.

"Da mesi abbiamo sollevato la questione di scippi e furti in Basso San Donato - ha commentato il consigliere di circoscrizione 4 Walter Caputo, gruppo Forza Italia -, una zona riqualificata che consideriamo importante e che da tempo chiediamo che sia controllata meglio dall'amministrazione locale, anche tramite la polizia locale. Sono almeno due anni che avvengono in modo ripetuto scippi ai passanti e effrazioni nei garage e nelle auto parcheggiate".

Francesco Capuano

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