Ladri in monopattino: serie di furti violenti in Basso San Donato

Cresce la preoccupazione tra i cittadini che frequentano Basso San Donato, dove nell' ultimo periodo si starebbe registrando una serie di furti con modalità simili tra il Parco Dora e l'area di via Ceva e corso Rosai. L’episodio più recente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, quando un uomo è stato aggredito mentre stava facendo jogging.

Secondo il racconto di L.R, i ladri si sarebbero portati via una collana d’oro. Uno dei due responsabili lo avrebbe avvicinato e aggredito, afferrando la collana e strappandola dopo una breve colluttazione. Poi, il complice lo avrebbe raggiunto in monopattino, caricando il "collega" e scappando veloci. Nello strappo, un ciondolo e la fede dell'uomo sono caduti a terra e ha potuto almeno recuperare i due oggetti personali.

Dopo l'accaduto, la vittima si è recata a sporgere denuncia dai Carabinieri, che gli hanno confermato una serie di episodi simili nella stessa zona, nei giorni precedenti. I due ladri non utilizzerebbero armi, ma agirebbero comunque con violenza, secondo quanto riportato alle forze dell'ordine.

"Da mesi abbiamo sollevato la questione di scippi e furti in Basso San Donato - ha commentato il consigliere di circoscrizione 4 Walter Caputo, gruppo Forza Italia -, una zona riqualificata che consideriamo importante e che da tempo chiediamo che sia controllata meglio dall'amministrazione locale, anche tramite la polizia locale. Sono almeno due anni che avvengono in modo ripetuto scippi ai passanti e effrazioni nei garage e nelle auto parcheggiate".