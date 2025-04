Vandali spaccano gli specchietti delle auto nella notte di Pasqua

Spaccano una cabina lungo il marciapiede e devastano gli specchietti delle auto in sosta. È successo nella notte di Pasqua in via Muriaglio, quartiere San Paolo.

La notizia è stata diffusa via social dai residenti del quartiere, decisamente indispettiti a causa dei tanti danni di cui avrebbero fatto volentieri a meno. “In tanti anni che abito qui non avevo mai visto un degrado del genere” si lamenta una delle vittime.

Il fatto a pochi metri da quell’isola pedonale di via Di Nanni, oggetto delle attenzioni del Comune di Torino per quanto concerne la sicurezza e il decoro urbano. Non a caso proprio nell’area vietata alle auto è stata applicata di recente la misura che vede il divieto di vendita, cessione e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo dalle ore 21. La misura, in fase di sperimentazione, è stata adottata come correlazione tra la presenza di esercizi commerciali che vendono alcolici da asporto e l’aumento delle segnalazioni di disturbo. Per molti “l’isola pedonale è diventata meta di delinquenti e ubriaconi. E questi sono i risultati”.