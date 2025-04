Vandali scatenati in corso Venezia, rotti i vetri delle auto in sosta

Tra lunedì e martedì, una nuova ondata di vandalismo ha colpito il controviale di corso Venezia. I soliti balordi hanno preso di mira numerose auto (almeno cinque quelle segnalate), rompendo i vetri posteriori con il solito intento di portare via le monetine.

Tra piazza Baldissera e via Cervino

Il fatto tra piazza Baldissera e via Cervino, oltre che in via Stradella nei pressi del civico 98. Un caso denunciato via Facebook dalla consigliera della Circoscrizione 5, Carmela Ventra, che ha espresso preoccupazione per questo ennesimo episodio. “Che non sarà né il primo né l’ultimo".

La denuncia di Carmela Ventra

"Nelle nostre zone i raid vandalici vanno davvero per la maggiore, il quartiere Borgo Vittoria ha bisogno di più sicurezza. Al momento utopia”, sottolinea con amarezza.