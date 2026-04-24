Basket, ultima di regular season a Rieti: Torino si gioca il fattore campo nei play-in

Ultimo atto della regular season per la Reale Mutua Basket Torino, attesa questa domenica 26 aprile, alle 18, sul campo della RSR Sebastiani Rieti. Una sfida dalla posta in palio significativa, che definirà il piazzamento finale dei gialloblù e, di conseguenza, il percorso nel primo turno di play-in.

Con la qualificazione già conquistata con una giornata d’anticipo, grazie al successo interno contro Cento, Torino si presenta all’appuntamento con la possibilità di consolidare la propria posizione in classifica: i gialloblù sono coinvolti nella corsa a tre con Cremona e Milano per le posizioni tra l’11° e il 13° posto, con in palio il fattore campo nel primo turno, destinato alle teste di serie #10 (Livorno) e #11. Torino ha dalla sua parte gli scontri diretti con entrambe le squadre lombarde, quindi una vittoria a Rieti darebbe automaticamente la possibilità alla Reale Mutua di tornare al Pala Gianni Asti nel primo turno di play-in che si giocherà tra il 29 e il 30 aprile. Il fattore campo rimarrebbe nelle mani di Schina e compagni anche nel caso in cui Torino, Cremona e Milano uscissero tutte sconfitte questa domenica. Se Torino perdesse a Rieti e almeno una tra Juvi (contro Mestre) e Urania (a Verona) vincesse, allora la Reale Mutua si troverebbe costretta ad affrontare il primo turno di play-in lontano da casa.

Coach Paolo Moretti ha sottolineato l’importanza della gara e il contesto competitivo in cui si inserisce: «Nell'ultima gara di regular season andiamo a Rieti per affrontare una sfida carica di significato, con entrambe le squadre che vogliono migliorare la propria posizione in vista della postseason. Rieti è una formazione ricca di talento, che in casa è supportata da un'atmosfera calda e da un pubblico vicino alla propria squadra. Dobbiamo giocare una partita solida, fisica, con concentrazione per essere competitivi per tutti i 40 minuti».

Ma se Torino si gioca il fattore campo nel turno di play-in, dall’altra parte anche Rieti ha ancora qualcosa di importante da chiedere a questa regular season, ossia la possibilità di accedere direttamente ai playoff, come sottolineato dall’assistente di Moretti, Flavio Bottiroli: «Ci aspetta una sfida difficile, con una posta in palio alta perché per noi può voler dire conquistare il vantaggio di giocare i play-in in casa, mentre Rieti vorrà vincere per evitare i play-in e accedere direttamente ai playoff. Arriviamo da una buona prestazione contro Cento e siamo soddisfatti del percorso fatto finora, ma adesso bisogna fare un passo in più: dobbiamo essere concentrati, determinati e pronti a mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Dovremo esprimere la nostra migliore versione, con l’obiettivo di portare a casa i due punti e guadagnarci la possibilità di giocare i play-in davanti al nostro pubblico».

GLI AVVERSARI – RSR SEBASTIANI RIETI

Rieti arriva all’ultima giornata con un bilancio di 21 vittorie e 14 sconfitte e con l’obiettivo di conquistare l’accesso diretto ai playoff, evitando il passaggio dai play-in. Una squadra costruita su fisicità ed esperienza, con giocatori di grande impatto in tutti i reparti. Nel reparto esterni spiccano la pericolosità offensiva dell’americano Darius Perry e un gruppo italiano che garantisce taglia fisica e versatilità, con Mattia Palumbo, Liam Udom e Lorenzo Piccin, mentre Fabio Mian porta esperienza e tiro da fuori. Sotto canestro, Rieti può schierare un pacchetto lunghi di assoluto valore con il vissuto e l’energia di Dustin Hogue, la tenacia di Giorgio Piunti e la tecnica e l’esperienza di Davide Pascolo e dell’ex gialloblù Tommaso Guariglia. La squadra ha recentemente cambiato guida tecnica, con Andrea Crosariol subentrato all’ex torinese Franco Ciani, e si presenta alla sfida con grande motivazione, supportata da un ambiente tradizionalmente caldo e coinvolgente.

INJURY REPORT

Dopo essere stato fermo nell’ultimo mese per una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, Marco Cusin ha ripreso l’attività con il gruppo nel corso della settimana e sarà a disposizione per la trasferta di Rieti, con l’obiettivo di fare il suo rientro in campo.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.