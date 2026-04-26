Da Torino alla Puglia per far volare gli aquiloni

Sono partiti da Torino per portare i loro aquiloni in volo in Puglia. Sono Salvatore Novello, Pina Di Farco e Thierry Tavolaro. Partecipano per la terza volta al Festival internazionale dell’Aquilone di Margherita di Savoia (Bt). L’evento, alla dodicesima edizione, è in programma fino al 3 maggio. I piemontesi fanno parte dei cento aquilonisti presenti. Sono nove le delegazioni italiane. Oltre al Piemonte provengono da Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Campania. Diciasette delegazioni straniere, di cui sei dall’Austria, paese ospite d’onore. Le altre provengono da Inghilterra, Francia, Germania, Polonia, Tunisia, Turchia, Cina, India, Indonesia, Canada, Australia.

"Sono tre anni che partecipiamo a questo bellissimo festival - dichiarano -. Siamo aquilonisti da 26 anni. A seconda del vento facciamo volare aquiloni di forme e dimensioni diverse".

A portare lo spettacolo nel cielo pugliese sono cento aquilonisti, di varie provenienze. Sono nove le delegazioni italiane. vengono, oltre che dalla Puglia, anche da Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio, Campania. Diciasette delegazioni straniere, di cui sei dall’Austria. Le altre provengono da Inghilterra, Francia, Germania, Polonia, Tunisia, Turchia, Cina, India, Indonesia, Canada, Australia.

L’iniziativa, che porta ogni anno in Puglia gli aquiloni provenienti da tutto il mondo, è organizzata da Asba (Associazione Stabilimenti Balnerari di Margherita di Savoia), in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia, con il patrocinio della Regione Puglia, il sostegno di Pugliapromozione e Puglia Culture.

L’evento quest’anno diventa più inclusivo, con servizi mirati al superamento delle barriere architettoniche per agevolare la fruizione dell’evento ai diversamente abili. Inoltre, nei giorni in cui si prevede maggiore affluenza, è prevista la presenza di operatori esperti in lingua Lis (Lingua dei segni italiana), che agevoleranno l’accessibilità al festival delle persone sorde.

Programma del Festival

L’evento proseguirà fino al 3 maggio, concentrandosi negli stabilimenti balneari presenti sul lungomare Amerigo Vespucci. Tutti i giorni (tranne il 27 aprile) dalle ore 10 alle 18 è previsto il volo libero degli aquiloni sulla spiaggia. E poi ancora voli acrobatici e competizioni di volo. Il festival si arricchisce anche di performance artistiche e musicali (anche di musica classica) e di stand gastronomici che celebrano le tradizioni locali.

Il Festival internazionale dell’Aquilone ha già registrato il sold out per i laboratori gratuiti dedicati ai bambini delle scuole elementari. 2456 i piccoli che si sono già prenotati per imparare a costruire un aquilone, personalizzandolo con la propria fantasia e testandolo sulla spiaggia. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione “Sale in zucca”, dalle 9.30 alle 12 nei vari stabilimenti balneari (per informazioni e prenotarsi contattare Salvatrice al 347.1766140). I bambini che si sono già assicurati il loro posto provengono da Puglia, Molise, Campania, Abruzzo e Lazio.