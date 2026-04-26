 / Attualità

Attualità | 26 aprile 2026, 15:22

Sicurezza negli eventi, a Osasco un confronto atteso dopo Crans-Montana

Associazioni, operatori e dipendenti pubblici osaschesi e lusernesi hanno seguito l’incontro condotto dal formatore Rocco Martini, dedicato alle norme per le manifestazioni pubbliche

Sicurezza negli eventi, a Osasco un confronto atteso dopo Crans-Montana

Una cinquantina di osaschesi è lusernesi mercoledì 23 aprile hanno seguito l’incontro di formazione dedicato alle norme di legge sul tema della sicurezza nelle manifestazioni e spettacoli pubblici. L’incontro al municipio di Osasco è stato condotto da Rocco Martini, formatore ed ex agente di Polizia locale.

“Soprattutto dopo la tragedia di Crans-Montana si sentiva bisogno di un incontro come questo dedicato ad associazioni, a chi gestisce locali e ai dipendenti pubblici” spiega Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni e dal 2024 in attività anche ad Osasco.

Presenti all’incontro tutte le associazioni osaschesi e quelle principali di Luserna San Giovanni: Pro loco, allevatori della Fiera dei Santi e Sën Gian.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium