Torna aulArte, il bando di Fondazione Arte CRT per la divulgazione dell’arte nelle scuole

Giunto alla quarta edizione, torna il Bando aulArte, progetto ideato e promosso dalla Fondazione Arte CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT, rivolto alle scuole del Piemonte - e da quest’anno anche a quelle della Regione Autonoma Valle d’Aosta - e finalizzato a favorire la conoscenza e la divulgazione dell’arte contemporanea nell’ambito dei programmi scolastici.

Ponendosi in continuità con le precedenti edizioni, la quarta edizione di aulArte ha due obiettivi fondamentali: favorire l’avvicinamento e la divulgazione dell’arte contemporanea in ambito scolastico, promuovendo l’accesso ai luoghi di cultura da parte degli studenti e delle studentesse e la formazione degli insegnanti. L’edizione 2025 ha coinvolto 30 scuole del Piemonte per un totale di oltre 2.000 studenti.

Attraverso il bando (rivolto a tutte le scuole del Piemonte e della Valle d’Aosta di ogni ordine e grado), la Fondazione metterà a disposizione un contributo totale di 70.000 euro, 2.000 euro per ognuna delle 35 scuole beneficiarie (in aumento rispetto alle 30 dell’edizione precedente), destinato a sostenere i costi delle uscite didattiche nei musei e nelle fondazioni di arte contemporanea del Piemonte: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli), Cittadellarte - Fondazione Pistoletto (Biella), GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, PAV Parco Arte Vivente, Pinacoteca Agnelli (Torino), e da quest’anno anche OGR Torino.

Il termine per l’invio delle candidature è il 29 maggio 2026; l’annuncio delle scuole selezionate avverrà entro il 19 giugno.

Anche quest’anno al contributo si affiancherà un programma gratuito di formazione docenti, che partirà nell’autunno 2026, a cura dei Dipartimenti Educazione delle istituzioni di arte contemporanea coinvolte, con l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a sviluppare autonomamente una didattica che utilizzi l'arte contemporanea nell'ambito dei programmi scolastici. La scorsa edizione ha coinvolto più di 400 insegnanti di ogni ordine e grado.

“Con la quarta edizione di aulArte rinnoviamo e rafforziamo il nostro impegno a favore dell’educazione all’arte contemporanea, ampliando il raggio d’azione del progetto anche alle scuole della Valle d’Aosta. Crediamo profondamente nel valore dell’arte come strumento di crescita, capace di ispirare le giovani generazioni nell’espressione creativa, nella formazione del pensiero critico e nella partecipazione alla vita delle loro comunità” dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Arte CRT. “Questo bando facilita l’accesso di studentesse e studenti ai luoghi della cultura e sostiene concretamente il lavoro degli insegnanti, offrendo loro percorsi formativi qualificati. I risultati delle precedenti edizioni – in termini di partecipazione e coinvolgimento – confermano l’importanza di continuare a investire su progetti capaci di mettere in dialogo scuola e istituzioni culturali, contribuendo a costruire una comunità sempre più consapevole e aperta al contemporaneo.”

“Con grande piacere, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha aderito al progetto aulArte, volto a promuovere il ruolo dei musei e dei centri d’arte come risorse a supporto dell’attività didattica” dichiara Marina Fey, Sovraintendente agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta. “In una prospettiva collaborativa, la Valle d’Aosta si unisce al Piemonte, rafforzando l’innovazione educativa attraverso la cultura e l’arte. Il fatto che la Valle d’Aosta si unisca al Piemonte in questo percorso conferma la volontà comune di investire in una didattica integrata e di ampio respiro. L'arte contemporanea diventa così lo strumento per promuovere nelle scuole esperienze didattiche concrete, capaci di intrecciare ambiti disciplinari e trasversali per porre la creatività e la tutela del patrimonio al centro della formazione dei futuri cittadini.”

L’impegno della Fondazione Arte CRT comprende l’ideazione e progettazione dell’iniziativa, le linee guida per la sua messa in pratica e il contributo erogato ai 35 istituti, selezionati da un’apposita commissione secondo i criteri indicati nel bando, redatto in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale del Piemonte. Link al bando: https://fondazioneartecrt.it/wp-content/uploads/2026/04/Bando-aulArte-2026.pdf

La Fondazione Arte CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT e principalmente attiva sul territorio regionale e locale, da oltre venticinque anni opera a sostegno dell'arte contemporanea. Dalla nascita, nel 2000, la Fondazione mette in campo azioni concrete volte a valorizzare talenti e ad arricchire il patrimonio culturale, e alimenta un’estesa collezione di opere d’arte contemporanea, diventata nel tempo tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale: quasi 1000 opere realizzate da circa 380 artisti, per un investimento complessivo di oltre 43 milioni di euro.