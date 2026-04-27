A Chivasso tutto pronto per il ritorno della Festa di Primavera 

La FESTA DI PRIMAVERA di CHIVASSO si prepara alla sua 21a edizione il 2/3 MAGGIO 2026 , dalle 9:30 alle 19:30. La manifestazione si svolgerà in Via Torino, Piazza Carletti e Piazza della Repubblica e ospiterà numerosi espositori con prodotti tipici di qualità locali, regionali italiani, prodotti artigianali, articoli e servizi per la casa, commercio ed una nuovissima animazione per bambini in Piazza Carletti in collaborazione con “SCRIBY LAB” di Stefania Zaccaro (il Sabato a tema “Alice nel paese delle meraviglie”, mentre la Domenica i laboratori della FESTA DEGLI AQUILONI “COLORI IN VOLO”.

In Piazza della Repubblica si conferma la Corsa dei grilli vintage come da tradizione. In Via Torino animazione itinerante di musicisti e artisti di strada che accompagneranno piacevolmente i visitatori. Cuore della manifestazione sarà Via Torino con i mercatini.

MERCATINO PROFUMI & SAPORI

Selezionati prodotti tipici di qualità locali regionali italiani: formaggi e salumi piemontesi tipici delle Langhe, prodotti tipici pugliesi, taralli, focacce, olive, caciocavallo, pecorino, salumi, mozzarella, burrata, pomodori, olio d’oliva siciliano, per i più golosi dolci tipici piemontesi come paste di meliga, canestrelli, biscotti, liquirizia pura,riso Carnaroli e risotti Carnaroli, dolci siciliani, prodotti tipici sardi,produttori di miele e derivati, pasta fresca artigianale.

MERCATINO CREATIVA - LA BELLEZZA DELLE IDEE Opere di ingegno - artigianato – arte[Ritorno a capo del testo]il meglio delle creatività e opere dell’ingegno come bigiotteria realizzata in vari materiali, pietre naturale e semi preziosa, acciaio, alluminio, artigianato in legno, minerali e incenso naturale, cucito creativo, complementi d’arredo, borse, accessori moda, giochi artigianali da tavolo in legno, ceramiche, candele profumate, fiori di stoffa, accessori etnici, fumetti e magliette di cartoni animati, mandala, tartarughine di noce, coroncine e cerchietti, quadri floreali, tovagliette decorate, vinili- cassette musicali, libri Mondadori e tante altre curiosità!!

CASA DOLCE CASA

Prodotti e servizi per la casa.

BIO È

Prodotti bio per la cura e la bellezza della persona, oli essenziali, candele di soia, saponi. Il programma prevede numerose iniziative per le famiglie e i bambini. [Ritorno a capo del testo]In Piazza Repubblica, per tutta la giornata di sabato e domenica, torna la Corsa dei Grilli Vintage, appuntamento simbolo della manifestazione, in cui i più piccoli si sfideranno su coloratissimi tricicli anni ’50, in gare all’insegna del divertimento.

Tra le novità di questa edizione, in Piazza Carletti, i bambini dai 2 ai 10 anni vivranno Sabato un’avventura magica e interattiva con l’animazione a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie” in collaborazione con “SCRIBY LAB” di Stefania Zaccaro: laboratori creativi con materiale di riciclo, giochi motori per bambini da 2 a 10 anni (Il giardino dei fiori parlanti; Il castello della regina di cuori; La tana del Bianconiglio), laboratorio creativo con materiale di riciclo per bambini da 2 a 4 anni (travasi; pittura con le bolle di sapone e bustine del te). La Domenica i laboratori per bambini e adulti della FESTA DEGLI AQUILONI “COLORI IN VOLO” per imparare a costruire e decorare il proprio aquilone dedicato alla PACE.

Spazi saranno dedicati alla beneficenza e alcune Associazioni ONLUS locali saranno presenti con la vendita di loro manufatti e fiori per la raccolta fondi (CARITAS, ASSOCIAZIONE PICCOLO GRANDE GUERRIERO, ASSOCIAZIONE UILDM LOTTA DISTROFIA MUSCOLARE, TELETHON). L’atmosfera sarà resa ancora più piacevole e vivace dalle performance dei cantanti e musicisti di strada in Via Torino.

Informazioni

- luogo: Via Torino, Piazza Repubblica e Piazza Carletti

- date: sabato 2 e domenica 3 maggio 2026

- orari: 9.30 – 19.30

- ingresso libero