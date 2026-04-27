Aggiudicata la gestione della farmacia comunale di Chivasso

Il Comune di Chivasso ha aggiudicato la concessione per la gestione della farmacia comunale a nord del centro abitato a “Farmacie Comunali Torino S.p.A.”. La società è risultata prima classificata con 71,42 punti su 100 al termine della procedura aperta avviata il 31 dicembre 2025 e svolta interamente su piattaforma telematica certificata.

Il progetto gestionale presentato dal concessionario prevede servizi sanitari aggiuntivi, tecnologie avanzate, percorsi di prevenzione, strumenti di telemedicina e un’attenzione particolare alle persone anziane, ai pazienti cronici e a chi ha difficoltà di mobilità.

“La farmacia comunale – ha commentato il sindaco Claudio Castello – oltre ad essere un servizio sanitario è un luogo di prossimità, un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità, un presidio che rafforza la rete dei servizi pubblici sul territorio. La sua apertura si inserisce in una visione che mette al centro il diritto alla salute, l’accesso universale ai servizi e la riduzione delle disuguaglianze, principi che guidano l’azione dell’Amministrazione comunale”.

Nelle prossime settimane si procederà alla stipula del contratto di concessione, all’allestimento degli spazi e installazione delle attrezzature, all’organizzazione del personale e all’avvio operativo. L’apertura dell’ottava farmacia della Città di Chivasso, prevista per quest’estate in via Ivrea, è stata resa possibile dalla consistenza della popolazione chivassese, pari a 26.201 abitanti secondo il rilevamento al 31 dicembre 2023. Le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, disciplinano l’istituzione del servizio ogni 3.300 abitanti, facendo scattare una nuova apertura al raggiungimento di oltre il 50% di cittadini eccedenti, che nel caso del Comune di Chivasso ammontano a 3.101.