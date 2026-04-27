Area "Settecampi", novità e conferme nel parco agroambientale di Grugliasco

Su mandato dell’Amministrazione comunale di Grugliasco, proprietaria dei terreni, la Società Le Serre ha completato l’iter per l’assegnazione di alcuni lotti compresi nell’area denominata "Settecampi", in via della Repubblica 22.

Tra le nuove realtà presenti c’è il Club Cinofilo Torinese, che da marzo si è insediato nel lotto andato a bando nel mese di dicembre. Il terreno, che è stato dato in concessione fino al 2036, è già utilizzato dall’associazione come ritrovo dei volontari e per svolgere attività di educazione cinofila e corsi cane padrone. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura cinofila responsabile e consapevole, basata sulla conoscenza approfondita del cane, del suo benessere psicofisico e del suo ruolo nella società, offrendo occasioni di aggregazione per il territorio.

A suo carico, l’associazione ha inoltre previsto la realizzazione di diversi interventi, che saranno realizzati senza alcuna cementificazione e consentiranno il miglioramento dell’area. Tra questi la recinzione completa del terreno e l’attivazione di un servizio di vigilanza notturna, l’installazione di una struttura ad uso tecnico-logistico, la piantumazione di alberi ad alto fusto e la realizzazione di una club-house destinata all’accoglienza dei frequentatori e alle attività associative.

È stato prorogato fino al 31/12/2031, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società Le Serre, il contratto di sub comodato a titolo gratuitо con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA). Il lotto è stato assegnato per consentire ai sub comodatari lo svolgimento di attività colturali, sperimentali e divulgative. In particolare, da anni il terreno è utilizzato per la realizzazione di un noccioleto sperimentale, dove vengono svolte attività di ricerca, di gestione tecnica, di formazione e di didattica.

Andata deserta la gara con offerta al rialzo, sono invece stati concessi in locazione con scrittura privata, firmata dalla Società Le Serre con la Società Agricola Grandi Francesco, altri tre lotti di terreni presenti nell’area. Il contratto, con scadenza alla data dell’11.11.2026, prevede che siano consentite esclusivamente attività agricole e ambientali compatibili con la natura dei luoghi e con le attività limitrofe.