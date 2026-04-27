Meteo: sul Torinese tempo instabile a metà settimana, con leggero calo delle temperature

Caldo ancora oggi, da domani l'alta pressione si isolerà sull'Europa centrale lasciando spazio a deboli correnti sudoccidentali umide, che porteranno instabilità e giornate dal tempo variabile. Bel tempo nel ponte del 1° maggio ma con temperature più in linea per il periodo, per aria più fesca dall'Europa orientale.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, lunedì 27 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte, al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, con rovesci o deboli temporali in particolare su Alpi occidentali.

Temperature ancora oltre la media del periodo con massime che saranno generalmente comprese tra 24 e 25 °C.

Venti generalmente assenti o deboli dai quadranti orientali e a regime di brezza.

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile

Già al mattino domani cielo più nuvoloso o coperto, con piogge, locali rovesci o temporali sul Piemonte settentrionale. In generale il tempo sarà molto variabile con fenomeni più probabili su Alpi soprattutto al pomeriggio e alla sera, in estensione parziale alle pianure adiacenti, anche se difficilmente saranno di forte intensità.

Temperature in leggero calo più per la copertura nuvolosa e le piogge che per un cambio di aria vero e proprio, che si farà sentire da mercoledì sera. Le massime saranno ancora comprese tra 20 e 22 °C, le minime tra 14 e 15 °C.

Venti martedì ancora generalmente assenti o deboli variabili, mercoledì anche fino a sera, quando irromperà aria più fresca da est con rinforzi moderati sulle pianure piemontesi più orientali.

Da giovedì 30 Aprile

Tempo in miglioramento nel corso della giornata, che sarà caratterizzata da precipitazioni tra notte e mattina sul Piemonte occidentale. Tuttavia le temperature saranno ancora in leggero calo a causa di questo vento fresco da est. Poi nel fine settimana del 1° maggio il tempo si ristabilizzerà e le temperature gradualmente torneranno a salire per lo più tra sabato e domenica, anche se rimarranno in linea con il periodo.

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