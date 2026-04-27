Salone Off a Pino Torinese: doppio appuntamento letterario

Doppio appuntamento a Pino Torinese nell'ambito del Salone Off, il programma diffuso che anticipa il Salone Internazionale del Libro di Torino, con due eventi dedicati a giovani lettori e appassionati dello Spazio, tra narrativa contemporanea e divulgazione scientifica.

Venerdì 8 maggio alle ore 17, presso la Biblioteca civica di piazza Montessori, è in programma la presentazione del libro "Il mio gatto è un influencer", edito da Il Battello a Vapore, alla presenza dell'autrice torinese Desy Icardi. Il romanzo racconta la storia di Nora, una ragazza che sogna di diventare una creator di successo, e della sua gatta Cleopatra: tra desideri di riscatto e difficoltà quotidiane, le due si ritroveranno improvvisamente l'una nel corpo dell'altra, dando vita a una vicenda ironica e originale che, soprattutto, attraverso questi punti di vista affronta i temi dell'insicurezza e del bullismo nell'età dell'adolescenza.

Secondo appuntamento domenica 17 maggio, dalle 16 alle 17.30. Al Planetario Infini.TO andrà in scena l'incontro con il noto astronauta Umberto Guidoni, autore del romanzo "Il Pianeta Rosso", pubblicato da Gallucci Editore. L'evento vedrà la partecipazione anche della dottoressa Claudia Raiteri di INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino e di Alessandro Sozzetti, direttore dell'Osservatorio.

Il libro trasporta i lettori su Marte, in un futuro in cui il Pianeta Rosso è diventato una nuova casa per l'umanità. Attraverso la storia di Eva, adolescente cresciuta su Marte, il racconto intreccia scienza e immaginazione, ripercorrendo il cammino che ha portato alla colonizzazione del pianeta.

L'iniziativa è organizzata da Infini.TO - Planetario di Torino in collaborazione con INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino, il Comune di Pino Torinese e il progetto "Buio non ti temo", dedicato al tema dell'inquinamento luminoso. Per partecipare all'evento è necessario acquistare il biglietto d'ingresso Museo + Planetario tramite il sito del Planetario (gratuito per i pinesi).

"Siamo felici di ospitare due appuntamenti inseriti nel programma del Salone Off, legato a uno degli eventi culturali più importanti del territorio come il Salone Internazionale del Libro di Torino – ha dichiarato la Sindaca Alessandra Tosi –. Occasioni preziose per avvicinare alla lettura pubblici diversi, dai più giovani alle famiglie, valorizzando la nostra Biblioteca e il Planetario, sfondi perfetti per eventi culturali".

"Siamo orgogliosi di proporre iniziative che spaziano dalla narrativa alla divulgazione scientifica, coinvolgendo un pubblico ampio e variegato – ha aggiunto l'Assessora alla Cultura Elisa Pagliasso – Due appuntamenti che uniscono lettura, immaginazione e divulgazione, offrendo occasioni di incontro con autori e protagonisti della scena culturale e scientifica come il noto Umberto Guidoni. Ringrazio l'organizzazione del Salone OFF, che ci permette di portare un po' del Salone del Libro di Torino anche a Pino".