Sbarca a teatro la "presa dell'angelo" più famosa del cinema: al Colosseo è tempo di Dirty Dancing

L’emozione di "Dirty Dancing" torna a travolgere il pubblico italiano con un’esperienza live senza precedenti. Il celebre film del 1987, che ha fatto sognare intere generazioni con la storia d’amore tra Baby e Johnny, arriva nei teatri italiani grazie al "Dirty Dancing in Concert World Tour", prodotto da Dimensione Eventi.

Dopo oltre 35 anni dal suo debutto, il film diretto da Emile Ardolino e scritto da Eleanor Bergstein continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Questa volta, però, sarà possibile riviverlo in un modo del tutto nuovo: sul palco, una band e cantanti dal vivo accompagneranno la proiezione del film rimasterizzato in digitale, eseguendo dal vivo la celebre colonna sonora che ha segnato un'epoca.

Un viaggio emozionante negli anni ‘80

"Dirty Dancing" non è solo un film romantico, ma un vero e proprio fenomeno culturale. La sua colonna sonora ha ottenuto due album multi-platino e il premio Oscar per la miglior canzone originale con "(I've Had) The Time of My Life", brano che ancora oggi è sinonimo di emozione e passione per il ballo. Sullo schermo, rivedremo le indimenticabili interpretazioni di Patrick Swayze e Jennifer Grey, mentre sul palco i musicisti in costume ci trasporteranno nell’atmosfera dell’estate del 1963, tra le montagne delle Catskills.

Uno spettacolo che coinvolge e trascina

Il "Dirty Dancing in Concert" non è solo una semplice proiezione, ma un evento immersivo che invita il pubblico a lasciarsi trasportare dalla musica e dall’energia del film. Sarà impossibile resistere alla tentazione di alzarsi a ballare, soprattutto nei momenti più iconici della pellicola.

Perfetto per una serata tra amiche o per rivivere la magia con la persona amata, lo spettacolo promette emozioni uniche e un finale da brividi. L’organizzazione consiglia di rimanere fino alla fine per un bis speciale, ricco di sorprese.

I biglietti sono già disponibili: un’occasione imperdibile per chi vuole rivivere il mito di "Dirty Dancing" in un modo completamente nuovo e indimenticabile.