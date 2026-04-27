Servizi Grafici 45 anni di artigianalità pinerolese: “Spediamo in tutta Italia, ma restiamo legati al territorio” [VIDEO]

Servizi Grafici nasce a Osasco nel 1980 da un’idea di Enrico Berardo, oggi nella sua sede di Bricherasio è gestita dal nipote Stefano Cardetti.

“Nel 1980 l’azienda era legata al mondo della fotocomposizione cioè della preparazione degli impianti per le tipografie - racconta Stefano Cardetti –. Nel 1990 nasce il computer il Macintosh, un computer che ha rivoluzionato il nostro mondo. La rivoluzione porta anche all’esigenza di avere più persone che lavorano nello stesso posto e quindi entro io come socio nel 1990”.

Tra digitale e Internet

A metà anni Novanta, l’addio alla fotocomposizione. “Servizi Grafici si converte passando alla stampa digitale che allora era agli albori. Nei primi anni 2000, mio zio giustamente va in pensione e lascia tutto a me. È un periodo abbastanza difficile perché devo passare da quella che era semplicemente una collaborazione alla direzione della ditta. Ma tutto va per il meglio e, grazie all’esplosione della stampa digitale, in azienda passiamo da 2-3 persone a 10”.

Nel 2010 tuttavia Servizi Grafici conosce la crisi con l’arrivo di internet e di nuova concorrenza sul mercato che porta inevitabilmente all’abbassamento dei prezzi. A questo si aggiungono le conseguenze delle limitazioni al marketing transazionale portate dalla legge Bersani.

“Il transnazionale, ovvero il mercato della stampa personalizzata delle buste per le promozioni, era diventato quasi illegale. Abbiamo dovuto ripensarci e riconvertirci. Abbiamo fatto due macro operazioni: da un lato iniziando anche noi a vendere online, con un sito che oggi compie una dozzina d’anni e si sta espandendo, e riorganizzando internamente la nostra attività. Siamo passati dunque a un sistema integrato che oggi parte dal magazzino e arriva fino alla fattura”.

L’internazionalizzazione

Cinque anni fa, l’azienda, che conta oggi 9 dipendenti, ha visto anche l’ingresso di Luca Cardetti, figlio di Stefano, che ha portato nuova forza e quella nota di internazionalità che ancora mancava. “Lo scorso anno la vendita fuori dal Piemonte ha raggiunto il 40% del nostro fatturato, compensando quello che il territorio di Pinerolo non ci poteva più dare. Servizi Grafici resta pinerolese e non ha motivo di pensare di andare altrove: vogliamo espanderci, ma restando sul territorio questo perché il tipo di prodotto che realizziamo è fatto tutto all’interno dell’azienda. Manteniamo la nostra visione di artigianalità ma con mezzi tecnologicamente sofisticati”.

Una delle novità di quest’anno è sito internet www.servizigrafici.com che si aggiunge a www.servizigrafici.it, per guardare al mercato internazionale. Mentre resta costante il simbolo della Servizi Grafici, il corvo.

Il corvo

“Il corvo arriva dall’inizio degli anni ‘80 quando avevamo appena aperto e mio zio era un signore con un barba nera molto lunga. La cascina dove lavoravamo, si affacciava sulla campagna che in quel periodo autunnale era piena di corvi. Un giorno venne a trovarci un caro amico: Mario Fina che allora lavorava per lo storico studio pubblicitario Armando Testa. Dopo un colpo d’occhio alla campagna, e alla lunga barba di mio zio, ebbe l’intuizione di disegnarne un corvo nero a fianco della scritta Servizi Grafici. È rimasto lui per 45 anni”.