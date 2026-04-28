Rotonda invasa dall’erba alta ad Osasco: sale col trattore e la taglia

È salito sulla rotonda con il proprio trattore per tagliare l’erba di propria iniziativa, lasciando solo una fila di steli più alti al bordo. È accaduto ieri mattina – lunedì 27 aprile – sulla variante della Sp 589 all’altezza del Colorificio Marll.

Un agricoltore del posto esasperato, come molti altri osaschesi, dalla scarsa visibilità causata dall’erba alta ha provveduto a tagliarla: “Il taglio è compito di Anas ma è ancora in fase di appalto dei lavori e probabilmente il primo intervento sarebbe stato fatto solo a fine maggio” spiega il sindaco Adriano Miglio. Il ritardo si ripete ormai da qualche anno: “Da quando la responsabilità è passata da Città metropolitana ad Anas, cinque anni fa – aggiunge –. Prima potevamo occuparci noi del taglio”.

Intanto l’erba era diventata molto alta in quella rotonda, nell’altra all’ingresso del paese e a bordo strada. Anche se l’agricoltore non è stato autorizzato da alcun ente il suo intervento viene ritenuto utile dai cittadini e dall’Amministrazione comunale: “La situazione in quel punto della strada era diventata pericolosissima – ammette Miglio – Bisogna considerare che transitano circa 20 mila veicoli al giorno. Io ero molto preoccupato per la sicurezza dei miei cittadini e al contempo frustrato perché per il Comune è impossibile comunicare con Anas Torino senza passare da Roma”.