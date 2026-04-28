"Lavoro, diritti, dignità, futuro": Nichelino si prepara al Primo Maggio

Nichelino si prepara a celebrare il Primo Maggio, Festa dei lavoratori, con il tradizionale corteo lungo le strade della città. Lo slogan scelto per questo 2026 è 'Lavoro, diritti, dignità, futuro'.

Le tappe del corteo

L'appuntamento è per venerdì, dalle ore 10, con ritrovo in piazza Camandona e mezz'ora dopo la partenza con destinazione piazza Di Vittorio, di fronte al Municipio. Qui ci sarà il discorso del sindaco Giampiero Tolardo, che porterà i saluti a nome della città a tutti i presenti: previsto anche l'intervento di Pietro Puzzanghera a nome dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL.

Il corteo proseguirà poi lungo via San Francesco d'Assisi per arrivare alla tradizionale bicchierata di saluto presso il Circolo Primo Maggio di Nichelino, accompagnato dalle note della banda musicale cittadina 'Giacomo Puccini'. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto presso il centro Nicola Grosa.